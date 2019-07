Datum izlaska GTA 6 vjerojatno će vas razočarati

Osma PUBG Mobile sezona, datumi izlazaka sljedeća dva velika naslova za Nintendo Switch i potpuna eliminacija kotizacija s Esports Prvenstva Hrvatske; to su samo neke od vijesti koje su proteklog tjedna uveselila one koji prate vijesti s domaće i strane gaming scene.

Zbog svega je toga malo lakše prijeći preko činjenice da GTA VI, dugoočekivani nastavak Rockstarovog kultnog serijala, i dalje nije blizu policama trgovina. U stvari, posljednja stručna predviđanja po pitanju izlaska ove open-world igre pesimističnija su nego ikada prije. Više o tome i ostalim gaming novostima iz zadnjih nekoliko dana možete saznati u novoj epizodi Weekly Bytea koja je ujedno i jubilarno 20. izdanje ovog popularnog infotainment serijala gaming zajednice Lvl8.

Pogledajte Lvl8.-ov 20. tjedni pregled gaming vijesti

Lvl8. i UVI Play također uskoro zatvaraju prijave za Esports Prvenstvo Hrvatske koje je, zahvaljujući sponzorima, ranije ovaj tjedan uspjelo u potpunosti odbaciti kotizacije. To znači da se do samog kraja možete registrirati za Fortnite, League of Legends ili FIFA 19 turnir bez ikakve naknade, a za slučaj da ste to učinili u ranoj fazi registracija, vaša će kotizacija biti vraćena.