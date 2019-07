Tjedni pregled gaming vijesti: PS5, GTA 6, GT7 i još brojeva

Sony s PlayStationom 5 cilja na još stariju publiku nego što je to do sada bio slučaj, a novi Grand Theft Auto mogao bi označiti Rockstarov dugo priželjkivani povratak u Vice City. To su samo neke od posljednjih vijesti iz industrije videoigara koje su obilježile prethodni tjedan.

Lvl8. u novoj epizodi Weekly Bytea popisuje te i ostale bitne novosti s domaće i strane gaming scene, uključujući i najavu Esports Prvenstva Hrvatske povodom koje održava i svoju prvu vezanu nagradnu igru. Prijave traju do petka, a detalje pogledajte u videu ispod.

Prijave za sudjelovanje u samom Esports Prvenstvu Hrvatske i dalje su otvorene, a registracije koje pristignu ovaj tjedan bit će oslobođene plaćanja kotizacija. Natjecanje obuhvaća tri turnira i jednako toliko igara, a naslovi u kojima će hrvatski gameri u nadolazećim mjesecima imati prilike odmjeriti snage su FIFA 19, League of Legends i Fortnite Battle Royale.