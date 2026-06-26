Kratka vladavina Elona Muska kao prvog svjetskog bilijunaša

Elon Musk, koji je nedavno postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo procijenjeno na bilijun dolara, izgubio je taj status nakon samo dva tjedna. Razlog leži u neprestanom padu vrijednosti dionica njegovih tehnoloških i svemirskih tvrtki, SpaceX-a i Tesle, čime je njegova kratka era kao bilijunaša naglo završena.

Povijesni uspon na krilima SpaceX-a

Nakon što je njegova svemirska tvrtka SpaceX 12. lipnja povijesno izašla na burzu, cijena dionica je, nošena ogromnim entuzijazmom ulagača, naglo porasla. U jednom trenutku dosegnula je vrhunac od 225 dolara po dionici, a tržišna vrijednost tvrtke nakratko je premašila dva bilijuna dolara, svrstavajući je među najvrjednije kompanije na svijetu. Taj je skok katapultirao ukupno bogatstvo Elona Muska na nevjerojatnih 1,32 bilijuna dolara. Vrijedi napomenuti da je jedan bilijun (eng. trillion) jednak iznosu od tisuću milijardi.

Strmoglavi pad i tržišne turbulencije

Međutim, euforija investitora brzo je splasnula. Zbog promjena i šire rasprodaje tehnoloških dionica na tržištu, potaknutih zabrinutošću oko potencijalnog tržišnog balona vođenog umjetnom inteligencijom, Muskova neto vrijednost pala je na 957 milijardi dolara. Samo 22. lipnja, pad vrijednosti dionica SpaceX-a od 16 posto u jednom danu smanjio je njegovo ukupno bogatstvo za vrtoglavih 240 milijardi dolara. Unatoč značajnom gubitku, on i dalje ostaje najbogatija osoba na svijetu, s velikom prednošću ispred konkurencije.

Muskovo vlasništvo od 42 posto u SpaceX-u daje mu potpunu kontrolu nad poslovanjem tvrtke, što je i razlog zašto ima moć usmjeravati investicije prema vlastitim, često ambicioznim prioritetima. Prema podacima Bloomberga, vrijednost njegovog udjela u SpaceX-u na kraju trgovanja iznosila je 767,1 milijardu dolara, uz dodatne opcije na dionice vrijedne 53,8 milijardi. Istovremeno, njegove dionice u Tesli procijenjene su na 168 milijardi dolara, uz opcije koje vrijede dodatnih 116,4 milijarde dolara.

Kontroverze oko bogatstva i političkog utjecaja

Status Elona Muska kao prvog bilijunaša odmah je potaknuo globalnu raspravu o ekstremnoj nejednakosti u raspodjeli bogatstva. Njegova imovina sada je, kako navodi BBC, usporediva s bruto domaćim proizvodom razvijenih zemalja poput Poljske ili Švicarske. Ovo nezabilježeno bogatstvo učinilo je Muska iznimno moćnom, ali i kontroverznom figurom u svjetskoj politici, čiji potezi imaju dalekosežne posljedice.

Donirao je stotine milijuna dolara za reizbornu kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa, a nekoliko je mjeseci prošle godine vodio i takozvani Odjel za vladinu učinkovitost (DoG). Tijekom njegovog mandata provedena su značajna smanjenja državne potrošnje, a Musku se pripisuje i ključna uloga u zatvaranju važne humanitarne agencije USAID. Istraživači su u medicinskom časopisu The Lancet objavili zabrinjavajuću procjenu da bi takva proračunska smanjenja mogla neizravno uzrokovati više od 14 milijuna dodatnih smrtnih slučajeva do 2030. godine.

Kritike američkih senatora

Musk je također kritizirao vlade Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja zbog pitanja imigracije i onoga što je nazvao poticanjem podjela na temelju etniciteta. Senatori iz redova američkih demokrata, poput Bernieja Sandersa i Elizabeth Warren, bili su među političarima koji su najoštrije osudili dosezanje statusa bilijunaša. Warren je izjavila da je to "poziv na buđenje" koji ukazuje na hitnu potrebu uvođenja poreza za superbogate kako bi se smanjio jaz između najbogatijih i ostatka društva.

Iako ga nazivaju bilijunašem, veći dio imovine Elona Muska zapravo je "papirnato bogatstvo", budući da se temelji na izrazito promjenjivoj tržišnoj vrijednosti njegovih dionica, prvenstveno u Tesli i SpaceX-u. Svoje dionice SpaceX-a ne može prodati najmanje godinu dana, stoga se to bogatstvo ne može odmah pretvoriti u gotovinu. Ipak, kao rezultat izlaska SpaceX-a na burzu, očekuje se da će se obogatiti i više od 4400 sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke, jer su dio svoje plaće primali upravo u dionicama.





*uz korištenje AI-ja