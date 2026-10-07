Još ništa od GTA VI za PC: Xbox je demantirao da su dobili prva za ekskluzivni streaming igre

Igrači na osobnim računalima ipak će morati pričekati izlazak najiščekivanije igre desetljeća jer je Xbox odbacio nagađanja o posebnom dogovoru s Rockstarom. Iako su prva izvješća sugerirala da će igra biti dostupna na PC-u putem Xbox Cloud Gaminga odmah po izlasku, iz tvrtke su potvrdili da od toga neće biti ništa.

Lažne nade za igrače na PC-u

Posljednjih dana internetom su kružile glasine da je Microsoft osigurao ekskluzivna prava za streaming igre Grand Theft Auto 6. Sve je krenulo nakon izvješća portala The Verge, koji se pozvao na interni sastanak unutar Xboxa. Na tom je sastanku izvršna direktorica Asha Sharma navodno rekla zaposlenicima da planiraju napraviti nešto što niti jedan drugi vlasnik platforme ne radi kada je u pitanju GTA 6. To je potaknulo nagađanja da će korisnici moći streamati GTA 6 na svojim osobnim računalima od prvog dana, unatoč tome što igra službeno izlazi samo za konzole.

Međutim, ta su nagađanja brzo prekinuta službenom reakcijom. Glavni direktor za strategiju Xboxa, Matthew Ball, oglasio se na društvenim mrežama kako bi razjasnio situaciju i zaustavio daljnje širenje dezinformacija. Ball je istaknuo da Xbox nije osigurao ekskluzivna prava za streaming te da igra neće biti dostupna na PC-u na taj način.

​- Iako je sjajno vidjeti uzbuđenje oko igre GTA 6 i Xboxa, to je također dovelo do nekih netočnih izvješća. Veselimo se lansiranju igre na Xboxu 19. studenog, ali igra se neće ekskluzivno streamati niti će biti dostupna na PC-u na taj način - poručio je Ball.

Rockstarova strategija ostaje nepromijenjena

Očekivano, nedostatak PC verzije na dan izlaska u skladu je s dugogodišnjom strategijom Rockstar Gamesa. Poznati razvojni studio ima povijest izdavanja svojih najvećih hitova prvo na konzolama, dok verzija za računala obično stiže mjesecima ili čak godinama kasnije. Prethodni naslovi iz serijala Grand Theft Auto i Red Dead Redemption slijedili su upravo taj obrazac, što je često izazivalo frustracije među igračima na računalima, ali je tvrtki donosilo ogroman profit kroz dvostruku prodaju.

Bivši programeri Rockstara nedavno su objasnili tehničku stranu takvog pristupa. Prema njihovim riječima, razvoj za konzole je jednostavniji jer hardver ima jasna i unaprijed poznata ograničenja. Kada se igra optimizira za konzole, tek se onda prelazi na kompleksan posao prilagodbe za tisuće različitih hardverskih kombinacija koje postoje na PC tržištu. Direktor tvrtke Take-Two, Strauss Zelnick, ranije je naglasio da im je primarni fokus posluživanje baze igrača na konzolama.

Iako Ball nije izričito demantirao mogućnost da Xbox ima prava na streaming za vlastite konzole, Rockstar još nije najavio nikakve službene dogovore za streaming s bilo kojim partnerom. Do izlaska igre ostalo je malo više od mjesec dana, pa ostaje vidjeti hoće li se pojaviti neke nove opcije za igrače koji preferiraju igranje u oblaku, ali isključivo na podržanim konzolama.

Promjene u Xboxovoj usluzi za streaming

Cijela situacija poklopila se s velikim promjenama koje Xbox Cloud Gaming prolazi posljednjih mjeseci. Nakon što je Asha Sharma preuzela poziciju izvršne direktorice, Microsoft je počeo ograničavati sate igranja u oblaku za pretplatnike Game Passa. Korisnici su godinama uživali u neograničenom streamingu, ali sada su ograničeni na samo petnaest sati mjesečno u najskupljem paketu. Taj je potez navodno uveden jer je neograničeni streaming postao financijski neisplativ za tvrtku.

Xbox u studenom planira pokrenuti Cloud Gaming kao samostalnu uslugu, neovisnu o pretplati na Game Pass. Taj novi model plaćanja omogućit će korisnicima kupnju paketa sati kako bi mogli streamati igre koje već posjeduju na podržane uređaje. Lansiranje te usluge u studenom očito cilja na privlačenje ogromnog broja igrača koji će htjeti zaigrati GTA 6 na bilo koji dostupan način, pod uvjetom da igraju preko konzole.

Tvrtka također istražuje i druge poslovne modele kako bi privukla što širu publiku. Već se neko vrijeme testira besplatna verzija streaminga koja bi bila podržana oglasima, a njezino lansiranje krajem godine imalo bi smisla u kontekstu izlaska najveće igre u ovom desetljeću. Ipak, igrači na PC-u morat će pričekati službenu najavu Rockstar Gamesa o izradi nativne verzije igre, što znači da bi njihovo čekanje moglo potrajati još neko vrijeme.

*uz korištenje AI-ja