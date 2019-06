Harry Potter klon Pokemon GO-a izašao uz brojne kritike

Iako je Pokemon GO pune tri godine nakon svojeg debija i dalje relevantan, niti jedan njegov klon van Kine nije se uspio niti približiti njegovom dugoročnom uspjehu, a izgleda da to neće poći za rukom ni posljednjoj igri originalnog kreatora ove formule, američkog studija Niantic.

Pogledajte trailer nove Harry Potter mobilne igre

Nianticova posljednja igra dolazi s licencom Warner Bros.-a i magičnim svijetom J.K. Rowling, no Harry Potter: Wizards Unite za sada ne pokazuje nikakve naznake globalnog fenomena u koji se Pokemon GO pretvorio. Tako brojni analitičari procjenjuju da se igra u najboljem slučaju može nadati dvoznamenkastom postotku zarade Nianticove prošle igre koja je do danas utržila oko 2.5 milijarde američkih dolara.

Dakako, ni te projekcije nisu loše za Niantic s obzirom na to kako se igra kakva je Harry Potter Wizards Unite u SAD-u tradicionalno razvija za stostruko manje sume, no izgleda da tržište i dalje nije spremno za još jedan hit razmjera Pokemon GO-a, barem dok je Pokemon GO još uvijek itekako aktualan.

Nova igra i dalje se vrti oko proširene stvarnosti i posjećivanja stvarnih lokacija u vašoj okolici i šire, iako ovoga puta ne lovite džepna čudovišta nego zatvarate portale i pronalazite raznorazne magične artefakte. Vokalan dio gaming zajednice već ju je uzeo na zub zbog obilnih mikrotransakcija koje Pokemon GO promovira na manje agresivan način, dok drugim kritičarima na društvenim mrežama te u komentarima virtualnih trgovina smeta Nianticovo recikliranje već itekako prožvakane formule.

Ako vam ništa od toga ne zvuči kao razlog da u potpunosti izbjegnete ovo iskustvo, Harry Potter: Wizards Unite sada možete besplatno preuzeti na Android i iOS uređajima. Nintendo u međuvremenu priprema još jednu igru donekle utemeljenu na Pokemon GO formuli, samo što sada hodanje planira zamijeniti - spavanjem.