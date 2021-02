Tvrtka Photomath osigurala je 23 milijuna dolara za nastavak razvoja svoje istoimene aplikaciju za učenje matematike koja po podacima tvrtke ima više od 220 milijuna preuzimanja, objavio je u četvrtak osnivač Photomatha i tvorac te aplikacije Damir Sabol i njegovi partneri-ulagači.

Sabol je to objavio na virtualnoj konferenciji za medije, ističući da su investitori iz Silicijske doline.

Photomath je besplatna aplikacija i jednostavna za upotrebu, koja djeluje kao digitalni instruktor matematike i pomaže učenicima i roditeljima u rješavanju matematičkih zadataka. Zadatak može biti napisan ručno ili računalno, a aplikacija koristi računalni vid, umjetnu inteligenciju i strojno učenje kako bi riješila zadatke.

- Ova investicija je za nas vrlo važna, a iako time Photomath još nije postao poslovni 'jednorog', potencijal tržišta za to postoji, a iako to nije lako na dobrom smo putu - naglasio je Sabol, dok je na pitanje dobivaju li time ulagači vlasnički udjel od 10 posto u Photomathu odgovorio da to ne komentiraju.

Tome je dodao da je trenutni njegov i udjel osnivača oko 50 posto, te da se ti udjeli smanjuju i s investicijama drugih, pri čemu je otkrio i da i zaposlenima daju mogućnost stjecanja udjela u tvrtki, te da je do sada, tj. u sedam godina od pokretanje u razvoj aplikacije s ovom novom investicijom uloženo ukupno oko 40 milijuna dolara.

Rekao je i da se osim ukupnih 220 milijuna preuzimanja aplikacije u svijetu, oko 10 milijuna korisnika aktivno njome služi svaki mjesec, kao i da je tržišni potencijal u milijardu učenika koji moraju učiti matematiku.

Oko 50 posto korisnika su srednjoškolci, oko 20 posto osnovnoškolci, a ima i dosta studenata i nastavnika te oko 7 posto roditelja koji time žele pomoći djeci u učenju, dok im je među tržištima najjače SAD sa 25 posto korisnika, zatim Rusija sa njih 12 posto, a 'jaki' su i u Indoneziji, Brazilu, Italiji i praktički u cijelom svijetu. U Hrvatskoj, kako je kazao, na žalost nemaju veliki postotak korisnika.

S obzirom na ulagače iz Kalifornije, na konferenciji za medije se javio partner u fondu Menlo Ventures JP Sanday, koji je osim pohvale za aplikaciju istaknuo i da su oduševljeni Sabolovim opsežnim znanjem u području strojnog učenja i mobilnih tehnologija.

- Kada se suočio s nemogućnošću da svojim sinovima pomogne u domaćoj zadaći iz matematike, iskoristio je svoje iskustvo i stručnost da stvori Photomath i riješi problem, i sada te probleme slično može riješiti milijuni ljudi u svijetu - kazao je Sanday.