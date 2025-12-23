Obavijesti

GLOBALNI PROGRAM ORQE

Hrvatska tvrtka najavila veliku prekretnicu: Proizvodit će više od milijun dronova godišnje!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: PROMO

"Povećanjem globalne proizvodnje na milijun dronova godišnje, partnerske države će dobiti mogućnost za značajno podizanje razine svojih obrambenih tehnoloških sposobnosti", poručuju iz Orqe...

Osječka kompanija Orqa objavila je kako povećava proizvodne kapacitete na više od milijun dronova godišnje! 

- Orqa, vodeći Europski proizvođač FPV (first-person view) i besposadnih zračnih sustava (UAS), objavila je pokretanje vlastitog Globalnog programa za distribuiranu proizvodnju, stratešku inicijativu kojom Orqa kroz suradnju s pouzdanim partnerima diljem svijeta, povećava proizvodne kapacitete na više od milijun dronova godišnje. Zahvaljujući ovoj prekretnici, po prvi puta u industriji bit će uspostavljen otporan globalni opskrbni lanac koji je u potpunosti neovisan o Kini - stoji u priopćenju kompanije.

Kroz taj program Orqa širi svoje proizvodne sposobnosti na globalnu razinu, kroz decentralizirane mreže strateških proizvodnih partnera.

- Diljem ključnih teritorija u Sjevernoj Americi, Europi, Bliskom istoku i Indo-Pacifiku, partnerstva su već uspostavljenja, a radi daljnjeg širenja Orqinog globalnog utjecaja, aktivno se radi na dogovaranju suradnji s partnerima na dodatnim tržištima. Zajedno, ovi će pogoni činiti distribuiranu i otpornu proizvodnu mrežu koja zadovoljava rastuću globalnu potražnju za bespilotnim letjelicama namijenjenim obrani (UAS platformama), istovremeno podržavajući reindustrijalizaciju i stvaranje visoko-vrijednih proizvodnih radnih mjesta na lokalnim tržištima - poručuju iz kompanije.

- Naše poslovanje raste iznimno brzo s kapacitetom proizvodnje 280 000 dronova godišnje koje možemo proizvesti samo u našem sjedištu - rekao je izvršni direktor kompanije Srđan Kovačević i odmah nastavio:

- Naš Globalni program za distribuiranu proizvodnju proširuje ovu sposobnost omogućujući partnerskim tržištima proizvodnju istih sustava visokih performansi, koristeći Orqine standardizirane komponente..

Iz tvrtke naglašavaju kako kroz ovakav model "kombiniraju kombinira najsuvremenije inženjerstvo s lokalnom proizvodnom agilnošću, osiguravajući da svaki proizvodni partner može isporučiti dronove i komponente prema najvišim standardima, istovremeno smanjujući rokove isporuke, logističke izazove i regulatorne prepreke".

- Povećanjem globalne proizvodnje na milijun dronova godišnje, partnerske države će dobiti mogućnost za značajno podizanje razine svojih obrambenih tehnoloških sposobnosti - poručuju iz Orqe.

Orqa je prošle godine, navodi se u priopćenju, isporučila 100.000 proizvoda klijentima u više od 50 svjetskih država. 
 

