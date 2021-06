Ove godine 33. međunarodna informatička olimpijada koja je trebala biti u Singapuru, održana je online od 19. do 25. lipnja. Hrvatska je tu imala svoje predstavnike među čak 87 zemalja svijeta.

Predsjednik Hrvatskog saveza informatičara Vlado Lendvaj objavio je da je Hrvatska bila najbolja europska reprezentacija na najvećem i najvažnijem međunarodnom natjecanju - 33. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi.

Hrvatski tim sastoji se od četiri učenika srednjih škola. Momci su pomeli konkurenciju te donijeli dva zlata, srebro i broncu.

Dorijan Lendvaj i Patrick Pavić su osvojili zlato, Vito Anić srebro, a Krešimir Nežmah broncu. Lendvaj, Pavić i Anić su učenici 3. razreda zagrebačke XV. gimnazije, dok je Nežmah maturant u istoj školi.

- Nećete vjerovati što se danas dogodilo u finalu svjetske informatičke olimpijade u Singapuru! Učenici su, kao i prvi dan, rješavali 3 zadatka i mogli su osvojiti 0 do 100 bodova za svaki od njih, ovisno o kvaliteti svog rješenja. Poredak na ljestvici se mijenjao iz trena u tren, bodovi su frcali na sve strane, 5 sati natjecanje je brzo prošlo i ljestvica se umirila. Prva dva mjesta Kinezi, ok, ništa čudno. Treći Japanac, i to je normalno. Ali što je ovo na četvrtom mjestu? Gdje se nalazi ta zemlja, pitaju se novinari koji dosad nisu pratili programerska natjecanja. Daj, zumiraj mapu svijeta malo jače, gle tu u EU. Hrvatska! Dorijan Lendvaj, danas četvrti, dovoljno za ukupno zlato na IOI. Patrick Pavić nekoliko bodova manje, također zlato, Vito Anić srebro, Krešimir Nežmah bronca, Hrvatska je najbolja EU reprezentacija na ovom natjecanju, a naša 2 zlatna učenika su bolji od svih dosad nenadmašnih Rusa. Čestitke svim zaslužnima! - napisao je Vlado Lendvaj na Facebooku.