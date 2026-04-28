Hrvatsko znanje za učenike preko oceana: Mlade u Brazilu smo učili da koriste AI...

U posljednjih pet godina kroz "Školu budućnosti" prošle su tisuće hrvatskih učenika i njihovih učiteljica i učitelja. Inovativni projekt tvrtke Stemi i njezinih partnera, Infobipa i A1, odabranim školama i njihovim učeničkim timovima osigurava programe iz područja robotike, umjetne inteligencije, kritičkog razmišljanja, financijske pismenosti, održivosti. Učenici potom samostalno razvijaju vlastite projekte i s njima sudjeluju u natjecanjima. Stemi je prošle godine svoj program umjetne inteligencije počeo provoditi i u brazilskim školama.

20 škola i 1500 učenika

Hrvatska surađuje s Inter-American Development Bank kroz mehanizam usmjeren na oblikovanje i provedbu politika za produljeno trajanje školskog dana u Latinskoj americi, te razmjena iskustava i znanja. 2024. u Hrvatsku je došla delegacija ministara iz Latinske Amerike. Bili su zainteresirani što Hrvatska radi po pitanju edukacije mladih o umjetnoj inteligenciji. Predstavili smo im "Školu budućnosti" - govori nam Marin Trošelj, direktor STEMI-ja.

Ministri su bili oduševljeni i projekt je ubrzo započeo. Banka je odlučila da ga pilotira u Brazilu, i to na tri lokacije.

Prva je bila savezna država Pará na sjeveru Brazila. Tamo smo u prvoj polovici 2025. napravili proof-of-concept u tri škole, da vidimo kako sve funkcionira. U drugoj polovici godine proveli smo pilot u koji je bilo uključeno 19 škola i oko 1500 učenika - ističe Trošelj.

Kako otkriva, izazova je bilo jako mnogo. Od činjenice da je to ogromna zemlja s vrlo različitim standardima obrazovanja, ali i ogromnim razlikama u životnom standardu, do kulture koja se dosta razlikuje od Europe i Hrvatske.

20% škola bez pristupa internetu

Ljudi se u Hrvatskoj žale na neorganiziranost, ali nisu svjesni koliko ovdje stvari dobro funkcioniraju u usporedbi s nekim drugim zemljama. Bilo je dosta kašnjenja sa zapošljavanjem nastavnika koji će raditi na projektu. U glavnom gradu Belemu, u to je vrijeme bila velika UN-ova konferencija, pa škole nisu uopće radile mjesec dana - priča.

Drugi veliki problem je infrastruktura. U državi Pará, primjerice, samo 20 posto škola ima pristup internetu, ponekad je jedino računalo u školi u uredu ravnatelja, dio djece ne zna koristiti računala, dio njih je toliko siromašno da su im glavni obroci ono što pojedu u školi, a do škole putuju satima.

Veliki uspjeh projekta

Statistika na razini Latinske Amerike je da oko 40 posto škola nema pristup internetu, sad se radi na rješavanju toga, a djeca tokom školovanja izgube godinu dana škole zbog vrućina, elementarnih nepogoda itd. Jako je drugačije, za neka ruralna područja vrlo je teško naći i nastavnike - dodaje Trošelj.

Usprkos svemu tome, uspjeli su odraditi projekt i to jako uspješno. Kako pojašnjava, imaju lokalne partnere koji rade edukaciju učitelja prije implementacije i onda učitelji rade s djecom. Program je trajao dva mjeseca.

- Kroz program su djeca učila design thinking metodologiju te su izrađivali svoje chatbotove, otvorili smo im prozor u taj novi svijet umjetne inteligencije. U jednoj školi pokraj glavnog grada, primjerice, projekt je bio toliki hit da su djeca pričala doma, pa su dolazili njihovi rođaci u školu, jedno je dijete imalo problem s drogom i uspjelo se izvući iz toga kroz ovaj program. Poanta obrazovanja za mene je stvaranje iskustava koja su zabavna i izazovna, nešto što će učenici pamtiti cijeli život. Spajanje kultura, otkrivanje novih načina da komuniciramo. Djeca su, kao i bilo gdje drugdje, jako željna povezivanja i učenja. I to je najvažnije, stvoriti okruženje u kojem to mogu postići i dati im perspektivu - zaključuje Marin Trošelj.

Projekt trenutno uključuje i pet škola u Hrvatskoj koje su se povezale s pet škola u Brazilu, te će se upoznavati i učiti jedni o drugima.