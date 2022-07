Huaweijev direktor o planovima za našu regiju, ali i promjenama kroz koje prolazi kineski div

Huawei je u Istanbulu predstavio cijeli niz novih uređaja, među kojima se ističe novi preklopni telefon, ali i dva laptopa te FreeBuds Pro 2 slušalice. Upravo ti dodatni uređaji kojima Huawei grabi nova tržišta pokazuju i kako kompanija širi svoj portfolio. Tako su na predstavljanju istaknuli kako je njihov odjel potrošačke elektronike ostavrio 38 milijardi dolara prihoda u prošloj godini. O tim promjenama razgovarali smo sa Xu Dongom, direktorom Consumer Business Group za Hrvatsku.

Derek YU je na MWC-u u Barceloni rekao kako Huawei mijenja svoj portfolio i širi ga. Kako se to odražava u Hrvatskoj. Jesu li i dalje telefoni u fokusu, ili se i ovdje fokus mijenja na druge uređaje?

Svi izazovi kojima smo bili izloženi prethodnih godina povezali su naše zaposlenike i motivirali nas da dokažemo svoju otpornost. Stoga smo puno više radili i otvorili niz novih tržišnih kategorija, po kojima prije nismo bili prepoznati. Uložili smo puno truda, a naš tržišni udio s prodajom računala, pametnih satova, slušalica, tableta, pametnih vaga, zvučnika itd. još je veći nego prije. Osim toga, širokom paletom proizvoda, koje su ljudi dobro prihvatilii, dokazujemo tehnološku nadmoć.

Ali naravno, pametni telefoni su i dalje važan dio našeg portfelja. Upravo smo predstavili najlakši sklopivi pametni telefon na tržištu do sada, Mate Xs 2, označavajući našu poziciju lidera u području sklopivih pametnih telefona. Od ove premijere tvrtka će posjedovati najrazvijeniju liniju uređaja u kategoriji sklopivih uređaja, uključujući one s unutarnjim i vanjskim ekranom, kao i telefone na preklop. Sljedeći sklopivi telefon predstavlja novu razinu inovacije, sa sklopivim dizajnom prema van, ravnim preklapanjem, uranjajućim zaslonom i top karakteristikama koje osiguravaju odlične performanse. Taj telefon bit će savršen izbor za one koji rade u pokretu i trebaju brzi pristup e-pošti i datotekama, jer će se pametni telefon pokazati korisnim kao glavni uređaj koji vam je potreban za rad.

Štoviše, tijekom događaja Huawei je predstavio i dva nova modela iz dokazane serije poznate po pružanju inovativnih rješenja po pristupačnoj cijeni – nova Y70 i nova Y90. Na temelju uvida u zahtjeve korisnika, serija uravnotežuje cijenu i popularne karakteristike kako bi stvorila pametni telefon savršenog životnog stila. Od praktičnih značajki kao što su veliki zaslon, dugo trajanje baterije i velika pohrana, do izvrsnog izgleda, glatkog rada i pouzdane kvalitete, novi pametni telefoni korisnicima će donijeti iskustvo koje kombinira tehnologiju s modom.

Planirate li imati brendiranu Huawei prisutnost u zemljama regije. Huawei još nema vlastiti lokal u Hrvatskoj?

Prisutni smo kroz mrežu naših distributera, u nekoliko stotina trgovina. Imati vlastitu trgovinu ne mijenja puno. Neke zemlje imaju “trgovine iskustva”, ali Huawei općenito ne razvija vlastitu mrežu trgovina.

Kakvi su rezultati u Hrvatskoj u odnosu na prošlu godinu?

Prije dvije, tri godine u segmentu mobilnih uređaja nudili smo samo pametne telefone. Danas imamo niz drugih proizvoda i novih prodajnih kanala. Osim pametnih telefona prodajemo i računala, pametne satove, tablete, slušalice. Prije smo telefone prodavali preko partnera kao što su operateri, dok satove danas prodajemo preko partnera kao što su Polleo Sport ili Dechatlon, koji prodaju specijaliziranu sportsku opremu. A računala prodajemo, primjerice, preko specijaliziranih partnera. Razlog zašto ovo govorim je da shvatimo koliko smo fleksibilni i koliko se brzo prilagođavamo i razvijamo. A u nekim kategorijama, kao što su pametni satovi, vodeći smo na tržištu. Rezultati sigurno ovise o segmentu tržišta o kojem razgovaramo. Točne podatke o poslovanju ne dijelimo.

Što možemo očekivati od novih mobilnih uređaja i postoje li planovi za nove aplikacije kojih još nema na aplikacijama, poput Bolta, Spotifyja…

Iskustvo korištenja mobilnog telefona rezultat je onoga što dobivate od samog uređaja kao fizičkog proizvoda ali i usluge poput mobilne aplikacije. Naravno da jedno ide s drugim. Sukladno tome, pristup aplikacijama trećih strana je naravno bitan. U jednom trenutku postojala je opasnost da bi korisnici Huawei telefona mogli imati kompliciran pristup određenim aplikacijama. Zato smo ubrzali razvoj vlastitog sustava AppGallery, alternativne trgovine za distribuciju aplikacija.

U vrlo kratkom vremenu osigurali smo građanima dostupnost svih važnih aplikacija, poput aplikacija za mobilno bankarstvo PBZ-a, ZABA-e, RBA, OTP-a, Erste, Addiko, selfcare aplikacija lokalnih telekom operatera, svih medijskih aplikacija, taxi usluga, aplikacija dostave hrane. Imamo i Bolt, ali i aplikacije kao što su Deezer, Tidal, TikTok i mnoge druge.

No, osim toga, sve druge aplikacije, poput one koju nemamo u AppGalleryju, jednostavno su dostupne putem preglednika aplikacije Petal Search. Ovako smo riješili ovu temu. Koristim svaku priliku, pa tako i ovu, da se zahvalim poslovnim partnerima, vlasnicima aplikacija i programerima. Ljudi koji se bave aplikacijama su inteligentni sugovornici. Jasno im je da se bez AppGallerya ne mogu obratiti cijelom tržištu. Osim toga, Huawei, za razliku od druge dvije platforme za distribuciju aplikacija, doista blisko surađuje s vlasnicima aplikacija, kroz lokalni tim gradimo i održavamo odnose, pomažemo u prilagodbi aplikacija, distribuciji i posebice marketingu. Korisnici i programeri aplikacija razumiju da samo imaju aplikaciju kod nas mogu se obratiti cijelom tržištu.

Je li došlo do popuštanja oko nestašice čipova i problema s opskrbom pod utjecajem pandemije?

Manjak poluvodiča utječe na cijelu industriju. Za rješavanje ovog problema potrebno je strpljenje, jer je to dugotrajan proces koji počinje osnovnim obrazovanjem i temeljnim istraživanjem. Posljednjih nekoliko godina bile su izazovne iz različitih razloga, ali uvijek smo ostali vjerni našoj viziji povezanog svijeta.