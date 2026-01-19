Obavijesti

ŠOK NA TOP LISTAMA

Igra za koju sigurno niste čuli pri vrhu top liste najboljih gaming naslova ikad!

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Igra za koju sigurno niste čuli pri vrhu top liste najboljih gaming naslova ikad!
Foto: Youtube/Screenshoot

Stara Nintendo DS igra ‘Cory in the House’ odjednom se pojavila pri vrhu Metacritic top lista po user scoreu, kao da je netko otkrio skriveni klasik.

U zadnjih nekoliko dana dogodilo se nešto što zvuči kao vic: ‘Cory in the House’ za Nintendo DS (2008.) odjednom je počeo skakati po Metacritic top listama s korisničkim ocjenama. User score igre došao je do 9,3, dovoljno visoko da se gura uz bok velikim klasikima i čak ‘prijeti’ nekim novim hitovima na listi najbolje ocijenjenih igara od strane igrača. U isto vrijeme, IGN je to opisao kao meme povratak koji je buknuo baš 2026. i koji se hrani ironijom i nostalgijom.

Poanta je da ovo nije ‘prirodno’ otkrivanje zaboravljenog remek djela, nego kombinacija šale i koordiniranog valjanja recenzija. Know Your Meme objašnjava da se godinama provlači interna fora da je serija ‘Cory in the House’ ‘najbolji anime’, a sad je ekipa tu istu energiju prebacila na igru, s ciljem da je pogura što više na servisima koji rangiraju po user scoreu. GameSpot to opisuje kao bizaran trend vezan uz Metacriticovu listu ‘Best Games by User Score’, gdje se Cory odjednom ugurao u vrh.

Najbolji dio je što je igra realno imala dosta lošu reputaciju kad je izašla. Primjerice, IGN je u svoje vrijeme igru ocijenio s 3/10, a TechRadar u novom tekstu piše da je nakon ponovnog igranja jasno koliko je to nespretno složeno i čudno izvedeno, unatoč ‘svetom’ statusu na internetu. Drugim riječima, top lista ne znači uvijek ‘kvaliteta’, nego i to koliko je neka zajednica glasna u određenom trenutku.

Kao nuspojava, krenule su i cijene. Nintendo Life i Paste pišu da se na eBayu pojavljuju oglasi za stotine dolara, pogotovo za sealed primjerke, jer dio ekipe želi ‘posjedovati meme’ ili se nada brzom preprodajnom valu. To ne znači da se svaka kopija prodaje za sulude iznose, ali znači da je dovoljno ljudi krenulo tražiti igru da se tržište uzburkalo. U prijevodu, internet je opet pokazao da može od zaboravljenog DS naslova napraviti mini ekonomiju, barem nakratko.

Treba znati da je Metacritic user score zabavan, ali ga je lako pogurati kad se masa dogovori. Ovakvi trendovi su dobar podsjetnik da top liste ponekad mjere hype, memove i trenutni val, a ne nužno stvarnu kvalitetu ili ‘najbolju igru ikad’. I da, ako kojim slučajem imate DS kopiju doma, sad je trenutak da provjerite koliko vrijedi, prije nego što se internet prebaci na sljedeću šalu.

