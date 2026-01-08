Instagram Reels gazi sve pred sobom, Meta ga seli i na TV

Meta je u pripremljenim izjavama uz financijske rezultate za treći kvartal 2025. navela da Reels ima godišnji “run rate” od preko 50 milijardi dolara, a Mark Zuckerberg je rast vezao uz jače AI preporuke i činjenicu da je vrijeme gledanja videa na Instagramu poraslo više od 30 posto u odnosu na godinu prije. TechSpot piše da se time Reels približava YouTubeu po oglasnom kolaču, dok se za TikTok spominje znatno manja projekcija prihoda.

Zanimljivo je da put do ovih brojki nije bio “glatka vožnja”. TechSpot navodi da je Reels u startu bio daleko iza TikTokove logike otkrivanja sadržaja, pa je Instagram s vremenom morao promijeniti preporuke tako da korisnicima sve češće baca videe ljudi koje uopće ne prate. Danas se uspjeh mjeri i navikom: prema Sensor Toweru prosječni korisnik Instagrama provede oko 27 minuta dnevno gledajući Reels, dok je YouTube Shorts oko 21 minutu, a TikTok i dalje vodi s oko 44 minute na glavnom feedu.

Meta-in “tajni sastojak” je zapravo kombinacija dvije stvari: algoritam koji gura otkrivanje i činjenica da Reels može živjeti na platformama gdje su ljudi već godinama. U Meta transkriptu s rezultata Zuckerberg baš naglašava da su poboljšanja u sustavima preporuka pogurala gledanje videa, a Reels je došao do “run ratea” većeg od 50 milijardi dolara godišnje. Instagram je pritom otvoreno prešao s logike “pratim pa gledam” na logiku “pronađemo ti sadržaj”, pa vam sve češće servira videe i objave s profila koje uopće ne pratite, što je praktički TikTokov recept za ovisno scrollanje. Instagram

Drugi dio priče je navika i publika: puno ljudi, pogotovo starijih, već ima Instagram zbog fotki, poruka i ekipe koju prate i ne da im se seliti na TikTok, ali su bez problema usvojili kratki video format kad im je došao “na tanjur” u istoj aplikaciji. Pew pokazuje ogroman generacijski jaz u TikToku, mladi ga koriste daleko češće, dok je kod starijih dnevno korištenje puno slabije, pa Instagram tu ima velik prostor da im ponudi sličan tip sadržaja bez promjene aplikacije. Ukratko, Reels je pobijedio jer Meta može spojiti AI preporuke s ogromnom postojećom bazom korisnika i oglasnim sustavom koji već radi.

Sljedeći korak za Reelse je TV. Instagram je 16. prosinca 2025. pokrenuo test aplikacije “Instagram for TV” na Amazon Fire TV uređajima u SAD-u, baš s idejom da se Reels gleda na velikom ekranu, uz više profila u kućanstvu. TechSpot dodaje da Instagram uz to gura nove kontrole za “dresiranje” algoritma i Blend, opciju koja spaja preporuke prijatelja u zajednički feed. TechSpot

I dok je to super vijest za Metu, kreatori često imaju jednu primjedbu: na kratkom videu platforme uglavnom zarađuju puno više nego što direktno dijele s autorima, pa se većina njih i dalje oslanja na sponzorstva i brendove.