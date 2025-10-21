Internet opet radi: Kako je jučer Amazon 'pao' zbog česte greške

Jučerašnji višesatni pad Amazon Web Servicesa (AWS) izazvao je ozbiljne probleme diljem svijeta, od društvenih mreža i videoigara do financijskih aplikacija i obrazovnih platformi. Iako su se korisnici diljem svijeta čudili zašto ne mogu otvoriti Netflix, Roblox ili čak Amazonovu vlastitu stranicu, uzrok je bio naizgled banalna tehnička pogreška u sustavu poznatom kao DNS.

Što se dogodilo

Amazon je potvrdio da je uzrok velikog kvara bila greška u Domain Name Systemu (DNS), sustavu koji pretvara internetske adrese poput www.amazon.com u numeričke IP adrese koje računala koriste za komunikaciju. Drugim riječima, DNS je kao telefonski imenik interneta – kada on prestane raditi, računala više ne znaju kako doći do odredišta pa stranice i aplikacije jednostavno prestanu funkcionirati.

Problem je započeo u ranim jutarnjim satima po američkom vremenu u Amazonovu najvećem podatkovnom centru u Sjevernoj Virginiji, poznatom kao “Data Center Alley”. Ondje se nalazi na stotine podatkovnih centara koji čine okosnicu globalne internetske infrastrukture.

Zbog kvara su se srušile ili otežano radile stotine servisa koji koriste AWS, uključujući Snapchat, Reddit, Roblox, Fortnite, Robinhood, Netflix, Disney+ te brojne aplikacije za naručivanje hrane i obavljanje financijskih transakcija. Čak su i Amazonove vlastite usluge – Alexa, Ring i Kindle – bile nedostupne.

Prema podacima stranice DownDetector, više od 11 milijuna korisnika prijavilo je poteškoće s pristupom različitim internetskim servisima.

Kako je izgledao oporavak

Amazon je najprije prijavio povećane pogreške i zastoje oko 3:11 ujutro po istočnoameričkom vremenu, a potpuni povratak u normalu dogodio se tek oko 18 sati navečer. Ukupno je pogođeno 142 interne AWS usluge, navodi se na službenoj stranici AWS Health Dashboard.

Prema riječima stručnjaka za kibernetičku sigurnost Mikea Chapplea s američkog sveučilišta Notre Dame, ovakvi spori i postupni oporavci nakon velikih kvarova su uobičajeni. “To je poput ponovnog uključivanja struje nakon velikog nestanka – dok sustav ponovno dolazi online, mogu se pojavljivati manji prekidi”, objasnio je, piše AP.

Zašto je kvar imao toliko velik učinak

Amazon Web Services najveći je pružatelj usluga računalstva u oblaku na svijetu i čini ključnu infrastrukturu za milijune tvrtki, sveučilišta i državnih institucija. Zajedno s Microsoftovim Azureom i Google Cloudom, AWS čini takozvanu “veliku trojku” koja drži većinu svjetskog interneta na životu.

Zato, kada se dogodi greška u samo jednoj regiji, poput one u Virginiji, posljedice mogu biti globalne. “Svijet danas doslovno radi na oblaku. Kad nešto pođe po zlu, učinak je trenutačan i ogroman”, rekao je Patrick Burgess iz britanskog Instituta za informatičku tehnologiju (BCS).

Što je zapravo DNS i zašto je toliko važan

DNS (Domain Name System) ključni je dio internetske infrastrukture. On djeluje kao posrednik između ljudi i računala: kada korisnik upiše www.google.com, DNS traži kojoj numeričkoj adresi – IP adresi – ta stranica odgovara. Ako taj sustav zakaže, preglednik više ne zna kamo treba poslati zahtjev, pa se korisniku čini da stranica ne postoji ili da se ne može učitati.

Stručnjaci iz Cloudflarea objašnjavaju da DNS funkcionira poput prevođenja jezika – pretvara nazive razumljive ljudima u brojeve razumljive računalima. Kada DNS ne radi, cijeli lanac komunikacije se prekida.

Nije riječ o hakerskom napadu

Iako su se pojavile špekulacije o mogućem kibernetičkom napadu, Amazon i neovisni stručnjaci kažu da nema nikakvih dokaza u tom smjeru. “Ovo izgleda kao staromodna tehnička greška – nešto je jednostavno pošlo po zlu, a inženjeri su to popravili,” rekao je Burgess.

Ovaj incident još je jednom pokazao koliko je suvremeni digitalni svijet ovisan o samo nekoliko korporacija koje drže gotovo svu internetsku infrastrukturu. Kada jedna od njih ima problem, cijeli internet to osjeti.