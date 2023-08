Isprobali smo Huawei Watch 4 Pro: Elegantno prati baš sve

Huawei iz godine u godinu pokazuje sve više pažnje na detaljima svojih satova, a takva je stvar i sa Watch 4 Pro, najnovijim satom s Harmony OS-om, koji su predstavili zajedno sa P60 serijom telefona. Kao i lani, sat ima standardno i Pro izdanje, a mi smo na testu imali Pro verziju s tamno smeđim kožnim remenom. Ako želite dodati svoj stil satu, 22 mm remen ima mehanizam za brzo otpuštanje i lako možete spojiti bilo koji remen. Inače, sat s remenom od titanija stoji 100 eura više od ostalih Pro modela.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Za razliku od GT serije, Watch 4 Pro od 48 mm ostavlja puno masivniji dojam zbog svoje debljine od 12,9 mm. To znači i da je u satu više prostora za razne senzore i bateriju. Samo kućište u kojem se nalazi ekran od 1,5 inča izrađeno je od titanija, a ekran štiti safirno staklo, koje je zaobljeno i djeluje poput leće. AMOLED ekran s rezolucijom od 466x466 ppi ima odličan prikaz i na suncu, a kvaliteta boja i kontrast su impresivni u standardnom okruženju. Na njegovoj desnoj strani je rotirajuća kruna koja također služi i kao tipka, dok se ispod nje nalazi još jedna tipka koja je i senzor za EKG. Ta tipka otvorit će tri aplikacije, a njih možete mijenjati u postavkama. Glavni izbornik vodi vas kroz nekoliko ekrana s informacijama od vremena, vaših tjelesnih parametara i aktivnosti te prognoze, a sama navigacija je prilično jednostavna. Klik na krunu tako će vam prikazati i sve instalirane aplikacije, a rotiranje krune zumira prema određenim aplikacijama.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Pod satom se nalaze senzori koji prate vaše tjelesne parametre, s lijeve strane su mikrofoni, a pod satom je i zvučnik. Ono što je kod svakog Huawei sata standardno, to je da iz zvučnika trešte podaci o aktivnosti tijekom vježbanja. Tu automatsku postavku možete vrlo lako isključiti, ako ne želite da ljudi oko vas imaju redoviti izvještaj o vašem tempu trčanja.

Inače, iako je ekran povećan u odnosu na GT3 Pro, oko njega još se nalazi i tanki prsten koji pokazuje minutne intervale. Bez remena sat je težak 65 grama, a iako je osjetno deblji od GT3 Pro modela, nije nezgrapan dok ga nosite i ne ostavlja dojam da ‘umara vašu ruku’.

Kao i kod ostalih modela Huaweija, sat ima IP68 razinu zaštite te je otporan do 5 ATM i omogućuje slobodno ronjenje do 30 metara.

Da bi postavili i koristili sat potrebna vam je Huawei Health (Zdravlje) aplikacija koju možete instalirati iz Huaweijeve App Gallery trgovine ili direktno s Huawei stranica, a samo postavljanje sata je iznimno jednostavno i brzo. Nakon što ste mu dali potrebne dozvole, možete birati koje notifikacije želite primati i na satu. Sat omogućuje i odgovore na poruke, što je praktično kad ne možete tipkati na mobitelu. U Huawei Health aplikaciji možete vidjeti i sve informacije sa sata, ali i i mijenjati maske sata. Što se sata tiče, on može biti spojen na sat preko Bluetootha i tako primati sve informacije, ali ima i podršku za WiFi, a ako želite potpunu slobodu, na njemu možete aktivirati eSIM i otići na trening bez telefona te biti dostupni svima, ali i koristiti navigaciju kroz Petal Maps.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Sat nudi pregled zdravlja (Health Glance), a radi se o brzopoteznom nizu mjerenja gdje vam u roku minute mjeri puls, SpO2, temperaturu kože, EKG, stres, krutost arterija i razinu disanja. Sve te podatke može pratiti i cijelo vrijeme tijekom rada, a prati i više od 100 različitih aktivnosti, od bicikliranja, hodanja, trčanja, plivanja te niza raznih sportova, među kojima je i golf. Ovisno o aktivnosti ili sportu, sat prati različite parametre, a možete mu uključiti i automatsko prepoznavanje aktivnosti. Uz to, pratit će i kako spavate, ako vam je udobno spavati s ovim satom.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Sve te podatke možete pratiti u Huawei Health (Zdravlje) aplikaciji, a vaše sportske podatke možete spojiti i sa vanjskim aplikacijama poput Strave.

Tijekom testiranja, sat je u standardnom režimu na jednom punjenju izdržao ravno tjedan dana. No, to možete produljiti i to znatno. Sat ima posebni mod za štednju baterije i tu može izdržati 12 dana s tipičnim korištenjem ili 21 dan s jako štedljivim korištenjem sata. Ono što će znatno utjecati na vrijeme korištenja na jednom punjenju su uvijek aktivni ekran (Always on display) te eSIM. Huawei tako navodi dva dana korištenja Watch 4 Pro s uključenim eSIM-om. Satu treba sat i pol da se napuni.