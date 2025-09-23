Isprobali smo Huawei Watch GT 6 Pro. Sportaš u tijelu šminkera

Nekoliko mjeseci nakon moćne Watch 5 serije, Huawei je predstavio i GT6 seriju, popularnu liniju pametnih satova koja predstavlja odličan spoj između povoljnije Fit serije i moćnih Watch i Watch Ultimate satova. A glavni naglasak kod nove serije satova je još veći naglasak na aktivnosti na otvorenom, poput novih mogućnosti za bicikliste te baterija kojoj su razvukli izdržljivost na tri tjedna.

Na testu smo imali GT 6 Pro u Titanij inačici, a koristili smo ga puna dva tjedna, sa svim uključenim notifikacijama i praćenjem aktivnosti.

Dizajn i izrada

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei Watch GT 6 Pro dolazi u 46 mm verziji i kombinira premium materijale i robusnu konstrukciju. Kućište je izrađeno od titanija s remenom koji se elegantno nastavlja na sam osmerokutni okvir, dok zaslon pokriva ravno safirno staklo koje je iznimno otporno na ogrebotine. A nakon nešto više od dva tjedna korištenja na satu nema ni crtice.

S donje strane nalaze se senzori, a na bočnoj strani je rotirajuća krunica za navigaciju, dok se ispod nje nalazi dodatna tipka za brzo pokretanje vježbi ili drugih funkcija. Debljina kućišta je oko 11 mm, a težina nešto ispod 55 grama (bez remena), što je ugodno za većinu zapešća. Karike na remenu lako se mijenjaju pa ćete vrlo brzo naći idealnu duljinu, a iako se radi o titaniju, sa satom mi je bilo ugodno i spavati. No, vjerujem da bi verzije sa remenom od fluoroelastomera bile još i ugodnije. Huawei ove godine ima i smeđu varijantu remena, koja je očito ove jeseni popularna boja među gadgetima.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Iako je remen širine 22 m sa brzim otpuštanjem, dizajniran je tako da se savršeno nastavlja na kućište.

Standardni zamjenski remeni možda će izgledati smiješno ovako upareni sa kućištem, ali za očekivati je da će ubrzo biti i adekvatno dizajniranih varijanti na raznim online trgovinama.

Zaslon

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

AMOLED zaslon je veći u odnosu na GT 5 Pro, pa je dijagonala sa 1,43 porasla na 1,47”, dok mu je rezolucija 466×466 piksela. Osim blago povećanog ekrana, Huawei je povećao i maksimalnu svjetlinu na čak 3000 nita, što znači da je sat puno čitljiviji na otvorenom. Rubovi su za 10% uži nego kod prethodnih modela, što zaslon čini vizualno većim, a da bi vizualno ‘stanjili’ taj rub, ugurali su i oznake za sate u njega.

Softver i kompatibilnost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sat koristi HarmonyOS 6.0 i povezuje se putem Huawei Health aplikacije, a kompatibilan je s iOS i Android uređajima. Imate li pak Samsung uređaj, Huawei Health možete instalirati direktno kroz Galaxy Store trgovinu.

Sučelje je jednostavno, dodatno popeglano, ali bez nekih drastičnih promjena, s pločicama za brzi pristup treninzima, zdravlju, vremenu i spavanju. Dostupno je više ‘maski’, pa tako sad možete imati i svoj video iz galerije kao podlogu ispod kazaljki, ako želite.

Da, Huawei nudi gomilu brojčanika, odnosno maski, ali one najljepše redovito se plaćaju ili su iza VIP članstva gdje su dostupne brojne po nižoj cijeni. Potrudite li se, i među besplatnom kolekcijom naći ćete one koje vam odgovaraju, a ako ste prije koristili neki Huawei sat, one koje ste skinuli naći će se u vašoj kolekciji.

Ugrađena Celia QWERTY tipkovnica omogućava odgovaranje na poruke iz WhatsAppa, Instagrama i Vibera ili Messengera na ekranu sata, no meni to nikad nije bilo iskustvo koje me privlačilo. Brzi odgovori na poruke koje možete predefinirati, još nekako.

Sat ima ugrađeni mikrofon i zvučnik za pozive i reprodukciju zvuka. Kvaliteta poziva je i više nego solidna i sat će poslužiti da se javite ako ste u pokretu ili telefon nije kraj vas u tom trenutku. Tu treba istaknuti da se sat povezuje sa telefonom preko Bluetootha i nema podršku za eSIM, koju bi bilo odlično vidjeti barem u Pro seriji GT satova.

Sama navigacija kroz softver je jednostavna. Kretanje u desno prebacuje vas kroz kartice s widgetima kojima možete mijenjati redoslijed, potez u lijevo s glavnog ekrana vodi vas na osnovne informacije i uvid u zdravlje. Potez prema gore otvorit će vam zadnje notifikacije, a kontra smjer vas vodi u postavke. Klik na krunicu otvara vam pristup aplikacijama.

Unatoč dobroj hardverskoj opremi, ekosustav aplikacija je ograničen, no možete naći one koje će vam olakšati korištenje nekih, poput Spotify Controllera. Tu je i Quicko, kao rješenje za beskontaktno plaćanje koje je dostupno u Europi. No Huawei novčanik nije dostupan. Svakako bi bilo dobro da ima više nativnih aplikacija originalnih proizvođača.

Praćenje zdravlja i fitness

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei Watch GT 6 Pro pokriva više od 100 sportskih aktivnosti. Sat nudi detaljne statistike za trčanje, uključujući VO₂Max, HRV, prosječni puls, vertikalnu oscilaciju, duljinu koraka, vrijeme kontakta sa zemljom i prosječnu ravnotežu.

Poboljšali su praćenje za biciklizam, trail trčanje, golf i skijanje, pa biciklistima sada nude virtualni mjerač snage, trkačima pokazuje visinske promjene i nagib u stvarnom vremenu, a golferi imaju karte terena i statistiku udaraca, dok skijaški mod nudi detaljne podatke o stazama i brzinama. Biciklisti mogu spojiti do četiri dodatka za preciznije mjerenje, a podržavaju Insta360 i DJI uređaje za snimanje vožnje. Poboljšan je GPS sustav (Sunflower Positioning System 2.0), s mogućnošću uvoza ruta i funkcijom “Back to Start”.

Dobra je novina i senzor za prepoznavanje pada te pozivanje hitnih brojeva.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Nova metrika prati i vaše emocije, odnosno emocionalnu dobrobit kroz razne fizičke parametre, odnosno pokazuje osjećate li se ugodno, neutralno ili neugodno. Ovisno o umoru i neispavanosti, mogao sam se često i složiti s tom procjenom na satu.

Ono što je odlično su uvidi u zdravlje, gdje vam sat pokazuje neke istaknute pokazatelje, poput trajanje vašeg sna, ili pulsa u mirovanju, ali i trendove kroz dulje razdoblje.

Manje mi se sviđaju djeteline za zdravlje, koje traže bilježenje i unošenje nekih parametara kako bi dobili još detaljniji uvid u zdravlje, no daje osjećaj pritiska.

Baterija i punjenje

GT satovi su i dosad bili impresivni zbog trajanja baterije od dva tjedna, a Huawei je sada to odlučio podići na čak tri tjedna. No taj 21 dan na jednom punjenju je izvediv uz laganije korištenje i isključeno automatsko prepoznavanje vježbanja, što navodi i Huawei. Otprilike dva tjedna je sasvim realno, iako Huawei navodi 12 dana uz tipičnu uporabu te 7 dana uz uključeni Always on ekran.

Tijekom korištenja, nakon ravno dva tjedna, sat je bio na desetak posto, što znači da je uz gomilu notifikacija 15-ak dana sasvim realno.

