Isprobali smo novi Huawei Mate Xs 2: Preklopni telefon koji razmišlja drugačije

Prije tri i pol godine u Barceloni smo vidjeli prvi preklopni Huaweijev telefon Mate X i tada je to izgledalo kao ekstremni futurizam. Huawei i Samsung bili su onda u napetoj borbi, ali i pokazali drugačiju filozofiju i pristup preklapanju telefona. Huawei je danas vjeran svojem rastvaranju telefona prema van, uz koji vam u rukama ostaje sasvim ‘normalan’ telefon kad je zaklopljen. Normalan mislim na način da imate uređaj standardno širokih gabarita, a ne nešto suženi ekran kao na Samsungovu Foldu 4, iako se u oba slučaja radi o debljim telefonima. Nekoliko iteracija kasnije i velikih koraka u doradi mehanizama za rastvaranje pred nama je i Mate Xs 2.

Glavna značajka ovog preklopnog telefona je ekran koji se rastvara prema van, a ne poput knjiga, što je češći odabir proizvođača preklopnih telefona. Jasno, na taj način je savitljivi ekran zaštićeniji unutar kućišta. No, kod Matea Xs 2, to podiže upečatljivost samog telefona, a i jako je kul efekt kad rastvorite ekran i gledate kako se slika raširi prema ostatku telefona. No to nije tako zabavno ako vam je telefon u priloženom zaštitnom kućištu, jer plastični dio koji štiti najosjetljiviji dio ekrana morate skinuti da bi raširili telefon. Mehanizam za otvaranje je čvrst i djeluje sigurno, a otpušta se pritiskom na tipku s desne strane telefona, kao i kod ranijeg modela. Što se te tipke, ona je prilično kruga, no nakon nekog vremena se naviknete. A ekran, kad ga rastvorite, je impresivan, s naborom gdje se savija koji se jedva može osjetiti pod prstima, a kad ga koristite praktično ga nećete primijetiti. Kako je Huawei većinu kameru i sklopove za punjenje gurnuo u deblji dio na desnoj strani telefona, cijeli telefon je debljine samo 11,1 mm. To je omogućilo da sami ekrani budu debljine 5,4 mm i u ruci osjećate kao da držite ekstremno tanak tablet. Naravno, ovakav dizajn ostavlja cijeli ekran prilično izložen stvarima u vašoj torbi, ali i tvrdim površinama, no priložena maska popravlja stvar.

Mate Xs 2 dolazi s jednim panelom koji, kad je otvoren, ima dijagonalu 7,8 inča, a kad ga zatvorite, ostaje vam s ‘glavne’ strane, mobitel s ekranom dijagonale 6,5 inča. Radi se o OLED panelu sa 120 Hz osvježenjem. Kvaliteta prikaza je fantastična, kao i boje, a veliki rastvoreni ekran odličan je za produktivnost i multitasking kad rastvorite dvije aplikacije jednu pored druge. Kako je ekran praktično kvadratnog oblika, to ga čini manje sretnim za gledanje filmova, jer imate ogromne crne blokove na ekranu, no sliku možete rastegnuti i gledati bez bočnih dijelova.

Telefon ima stereo zvučnike i smješteni su dijagonalno jedan od drugog, kad je telefon rastvoren, pa se često dogodi da rukama poklopite jednu stranu. Što se samog zvuka tiče, radi se o solidnim zvučnicima, koje možete komotno slušati i kad ih pojačate do kraja, bez nekih neugodnih zvukova.

Telefon pogoni Snapdragon 888 u 4G varijanti, što je direktna posljedica američkih sankcija s kojima se Huawei već naučio živjeti i što se tiče čipova, ali i softvera. Ovdje se radi o čipu kojem će sada biti dvije godine, no to vas neće previše smetati u svakodnevnom radu. Sve na ovom telefonu radi brzo i glatko i bez ikakvih trzanja. A kad imate još 8 GB RAM-a i 512 GB memorije, možete se bez problema uhvatiti u koštac s gotovo svim zadacima. Igranje ovom telefonu nije primarni zadatak, zbog samog formata uređaja, ali i to mu neće biti problem.

Straga se nalazi trostruki sustav kamera. Glavna ima senzor od 50 mpx, a tu su i telefoto kamera s 3,5x optičkim uvećanjem te širokokutna od 13 mpx. Selfie kamera ima senzor od 10,7 mpx. Kao i kod Foldova na Samsungu, dojam je da ovo nije ni Huaweijeva najbolja kamera. S obzirom na cijenu, očekivali bi i da će se ovdje iskrcati svaki najnapredniji dio tehnologije. Pri dobrim svjetlosnim uvjetima, fotografije su odlične, pune detalja. No, noćne fotografije su nešto slabije kad ih snimate širokokutnom ili telefoto lećom. Selfije, kao i na ranijim modelima, možete snimati i glavnom kamerom uz dodatni mod koji se skriva u ikoni u gornjem lijevom kutu ekrana. Tad vam stražnji ekran može poslužiti kao tražilo da se namjestite. Što se videa tiče, on je ograničen na 4K i 60fps.

U galeriji pogledajte nekoliko fotografija s telefona

Sa softverske strane, Huawei i dalje službeno nema pristup Googleu i njihovim servisima. No, njihova App Gallery trgovina je postala iznimno bogata, s rješenjem za gotovo sve što vam treba. Huawei je napravio bogatu listu vlastitih aplikacija poput Petal karata ili Petal tražilice. Iskustvo korištenja App Galleryja je odlično, a uz Petal ćete lako naći .apk datoteku onih aplikacija koje i nisu dostupne kod Huaweija. Uz to, telefon sada prati i je li i za te aplikacije izašla nova verzija pa vam olakšava i njihovo ažuriranje. Ok, cijeli proces nije automatiziran, ali sve se može lako obaviti. Tu je i GSpace, rješenje koje vam unutar te aplikacije emulira telefon s Googleovim servisima i omogućuje da instalirate Google aplikacije poput Gmaila, Mapsa, ali i ono što je dostupno na Play trgovini. Cijelo rješenje ima svojih mušica, ali opet, da se koristiti. Ono što me najviše smetalo je nedostatak Android Auta i Google Pay podrške, no tu je Curve Pay.

Telefon dolazi s baterijom kapaciteta 4600 mAh i punjačem od 66W, koji će vas brzo dopuniti. U nekom mješovitom korištenju telefona, s povremenim otvaranjem da bih pogledao video u većoj dijagonali, telefon bez teškoća izdrži cijeli dan, a tu je Huawei kroz godine jako puno napredovao u optimizaciji rada baterija. A većina nas ionako telefon preko noći ima na punjaču uz krevet.