Isprobali smo svestrani Lenco LS-60BK, gramofon za slušanje ploča bez komplikacija

Gramofoni su posljednjih godina ponovno u modi, ali ulazak u svijet vinila često znači i velika ulaganja u pojačala, zvučnike i dodatnu opremu…sve to zna obeshrabriti početnike. Upravo zato je Lenco LS-60BK zanimljiv gramofon, zamišljen kao kompaktno, “all-in-one” rješenje za one koji žele uživati u pločama bez previše filozofije i troška.

Već na prvi pogled LS-60BK ostavlja dobar dojam. Crno MDF kućište djeluje jednostavno i moderno, bez pretjeranog “retro kiča”, pa se lako uklapa u većinu dnevnih boravaka. Izrada je solidna, ništa ne djeluje klimavo ili jeftino, a gramofon stoji stabilno zahvaljujući dobro izvedenim nogicama koje sprječavaju klizanje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Posebno mi se svidio detalj na poklopcu, male kapice na njegovom rubu mogu ublažiti pad ako vam poklopac slučajno ispadne iz ruke. To je sitnica, ali pokazuje da je uređaj osmišljen za stvarno, svakodnevno korištenje, a ne samo za vitrinu.

Funkcionalno, LS-60BK nudi više nego što biste očekivali u ovom cjenovnom razredu. Podržava sve tri standardne brzine, 33, 45 i 78 okretaja u minuti, što će razveseliti i one koji u kolekciji imaju vrlo stare ploče. Gramofon dolazi s unaprijed montiranom Audio-Technica AT-3600 zvučnicom, poznatom kao pouzdan i siguran izbor za početnike. Ne radi čuda, ali pruža korektan, čist zvuk i ne “jede” ploče, što je u ovom segmentu iznimno važno.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Najveći adut LS-60BK je njegova svestranost. Ugrađeni stereo zvučnici (2x5W) omogućuju da gramofon koristite odmah, bez ikakve dodatne opreme. Iskreno, zvuk tih zvučnika neće vas impresionirati, nedostaje basa, a ukupni dojam podsjeća na jače zvučnike s jeftinijih pametnih telefona. No za povremeno slušanje, testiranje novih ploča ili kao privremeno rješenje, sasvim su upotrebljivi.

Gdje LS-60BK stvarno briljira je povezivost i tu možete izvući puno više od njegova zvuka.

Dvosmjerni Bluetooth omogućuje da zvuk s ploča bežično šaljete na vanjske Bluetooth zvučnike ili slušalice, što drastično podiže kvalitetu reprodukcije ako imate barem malo ozbiljniji zvučnik. Veliki plus je i to što taj zvučnik ne mora biti blizu gramofona.

S druge strane, Bluetooth radi i obrnuto, glazbu s mobitela ili nekog drugog izvora, možete slušati preko gramofona, što je praktično ako dio kolekcije nije na vinilu. Tu je i klasični RCA analogni izlaz, pa gramofon bez problema možete spojiti na ozbiljniji audio sustav, u mom slučaju to je bio Sonos Era 300 preko Sonos adaptera, i tu se vidi da LS-60BK može poslužiti kao sasvim korektan izvor. Uz sve, tu je i dodatni AUX 3,5 mm ulaz.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Lenco LS-60BK nije gramofon za audiofile koji love svaki detalj i duboki bas, ali to mu ionako nije cilj. Ovo je gramofon za početnike, za one s ograničenim budžetom i za korisnike koji žele jednostavno, fleksibilno i pristupačno rješenje. Kao “mali all-in-one” uređaj, LS-60BK nudi puno više nego što mu cijena sugerira i upravo zato je vrlo dobra ulaznica u svijet vinila.

