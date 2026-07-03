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Istraživanje: Procvat AI-ja učvrstio dominaciju SAD-a, Europa sve više zaostaje

Piše HINA,
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Istraživanje: Procvat AI-ja učvrstio dominaciju SAD-a, Europa sve više zaostaje
Foto: Canva
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Procvat umjetne inteligencije dodatno je učvrstio prevlast američkih kompanija na svjetskoj ljestvici koja mjeri tržišnu kapitalizaciju dok Europa sve više zaostaje jer ulagači kapital usmjeravaju prema tehnološkim dionicama, pokazalo je istraživanje konzultantske kuće EY

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Na kraju prve polovice godine skupina od 100 svjetskih kompanija s najvećom tržišnom kapitalizacijom obuhvaćala je čak 56 njih iz SAD-a, te 12 iz Kine i po pet iz Ujedinjenog Kraljevstva i Japana. Njemačku zastupa samo Siemens na 72. mjestu svjetske ljestvice, nakon 'ispadanja' SAP-a i Allianza. Na vrhu je ljestvice Nvidia s tržišnom vrijednošću od oko 4,8 bilijuna dolara na dan 30. lipnja, a slijede Alphabet, Apple i Microsoft.

Među deset najvrjednijih kompanija svijeta čak je osam američkih, a jedine su iznimke tajvanski TSMC i saudijski Saudi Aramco.

"Trenutačno svjedočimo povijesnoj promjeni odnosa snaga na svjetskim burzama", rekao je izvršni direktor EY Germany Henrik Ahlers.

Ulagači posebno nagrađuju kompanije ključne u razvoju umjetne inteligencije, poput proizvođača čipova, pružatelja usluga računalstva u oblaku, platformi i podatkovnih centara, objašnjava Ahlers.

Prema njegovim riječima, Europa riskira dugoročno zaostajanje u jednoj od ključnih tehnologija budućnosti zbog rascjepkanih tržišta kapitala i slabije razvijenog sustava financiranja startupova rizičnim kapitalom.

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Njemačku je još 2007. među 100 kompanija s najvećom tržišnom vrijednošću zastupalo sedam kompanija, a danas samo jedna, što pokazuje s kakvim se izazovima suočava najveće europsko gospodarstvo, napominju u EY-u.

Europa je još uvijek jaka u industrijskom inženjerstvu, ali tržišta dionica danas nagrađuju u prvom redu vodeću poziciju u tehnologiji, zaključuje Ahlers.

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