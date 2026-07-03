Istraživanje: Procvat AI-ja učvrstio dominaciju SAD-a, Europa sve više zaostaje

Na kraju prve polovice godine skupina od 100 svjetskih kompanija s najvećom tržišnom kapitalizacijom obuhvaćala je čak 56 njih iz SAD-a, te 12 iz Kine i po pet iz Ujedinjenog Kraljevstva i Japana. Njemačku zastupa samo Siemens na 72. mjestu svjetske ljestvice, nakon 'ispadanja' SAP-a i Allianza. Na vrhu je ljestvice Nvidia s tržišnom vrijednošću od oko 4,8 bilijuna dolara na dan 30. lipnja, a slijede Alphabet, Apple i Microsoft.

Među deset najvrjednijih kompanija svijeta čak je osam američkih, a jedine su iznimke tajvanski TSMC i saudijski Saudi Aramco.

"Trenutačno svjedočimo povijesnoj promjeni odnosa snaga na svjetskim burzama", rekao je izvršni direktor EY Germany Henrik Ahlers.

Ulagači posebno nagrađuju kompanije ključne u razvoju umjetne inteligencije, poput proizvođača čipova, pružatelja usluga računalstva u oblaku, platformi i podatkovnih centara, objašnjava Ahlers.

Prema njegovim riječima, Europa riskira dugoročno zaostajanje u jednoj od ključnih tehnologija budućnosti zbog rascjepkanih tržišta kapitala i slabije razvijenog sustava financiranja startupova rizičnim kapitalom.

Njemačku je još 2007. među 100 kompanija s najvećom tržišnom vrijednošću zastupalo sedam kompanija, a danas samo jedna, što pokazuje s kakvim se izazovima suočava najveće europsko gospodarstvo, napominju u EY-u.

Europa je još uvijek jaka u industrijskom inženjerstvu, ali tržišta dionica danas nagrađuju u prvom redu vodeću poziciju u tehnologiji, zaključuje Ahlers.