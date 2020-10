Iz Garešnice do vrha svijeta: Dejan Nemčić je najbolji profa

Nagrada se dodjeljuje od 2018. nastavnicima iz svijelog svijeta, a Nemčića je nominirala platforma EduBalkan, u čije osnivanje i djelovanje se Nemčić uključio kad je počela karantena i zatvaranje škola

<p>Dejan je zaista kvalitetan čovjek, stvarno na drugi način pristupa i djeci i odraslima, radi projekte koje drugi često i ne razumiju. On živi to što radi, kaže nam trener fitnessa <strong>Marko Lončar</strong>.</p><p>A prijatelj o kojem govori je <strong>Dejan Nemčić</strong>, profesor geografije koji trenutno predaje u zagrebačkoj Osnovnoj školi Ive Andrića, kao i na privatnom visokom učilištu University College Aspira. Nemčić, o čijim je projektima i inovativnom radu s učenicima javnost dobro upoznata, osvojio je Global Teacher Award (GTA) za 2020. Ovu nagradu ustanovila je organizacija za edukacijsko savjetovanje Alert Knowlege Services sa sjedištem u Indiji. GTA se dodjeljuje od 2018. za globalno djelovanje na edukaciji.</p><h2>Do vrha svijeta</h2><p>Dobitnici su nastavnici, učitelji i profesori iz stotinjak zemalja, a mnogi su upravo iz Indije.</p><p>Ove godine <strong>Dejan Nemčić</strong> jedan je od rijetkih dobitnika iz ovog dijela Europe.</p><p>- Javili su mi u nedjelju da sam dobitnik. Nisam uopće bio ni svjestan do jučer. U najluđoj sam godini dobio nagradu koju smatram potvrdom svega što sam dosad radio. To je za mene dokaz da i netko tko je krenuo iz maloga grada Garešnice može doći do vrha svijeta - kazao nam je jučer Nemčić.</p><h2>Povezali se u karanteni</h2><p>Za ovu nagradu nominirala ga je platforma Edubalkan, u čije osnivanje i djelovanje se Nemčić uključio kad je proljetos počela opća karantena i zatvaranje škola.</p><p>Nastavnici iz regije povezali su se kako bi jedni drugima davali savjete i podršku u online nastavi. Kako nam kaže naš profesor geografije, unatoč nekim kritikama zbog korištenja pojma Balkan, ova je grupa vrlo mnogo učinila na razvijanju inovativnih ideja u obrazovanju. Vjerojatno je zato i osvojio nagradu, smatra. No hoće li biti dodjele “uživo” u Indiji 22. studenog, kao i prethodne dvije godine, veliko je pitanje. Zbog 7,65 milijuna zaraženih u toj zemlji vrlo je teško predvidjeti što će biti za mjesec dana.</p><p>- Meni je najvažnije da moje priče potiču ljude i mlade da izađu iz svoje komforne zone i da mijenjaju stvari. Važno mi je da mogu djeci dati što više. Moj prijatelj Marko rezultat je te priče - ističe Dejan Nemčić kad ga pitamo za sto “marinaca” koje mu je trener Lončar i javno obećao napraviti ako bude nagrađen.</p><p>Dogovor je pao na Dejanovu zamolbu, kako bi se Marko “iskupio” jer ih tjera na žestoke treninge, a smije se i Marko, koji će “marince” odraditi krajem studenog, nakon oporavka od ozljede.</p><h2>Nadaju se putu u Afriku</h2><p>A krajem godine, nadaju se dva prijatelja, moći će krenuti i na dugo odgađani put u Zanzibar i Tanzaniju, gdje Nemčić već nekoliko godina provodi akciju “Afrika - možemo zajedno”.</p><p>Nakon što je ovaj zaljubljenik u putovanja otkrio afrički kontinent, shvatio je koliko je mnogo tamošnjoj djeci važno obrazovanje, koje ne dobivaju.</p><p>Počeo je prikupljati školski pribor i druge potrebne stvari, a onda je sve pretvorio i u edukativnu akciju. Učenici prvo iz njegovih razreda, a potom i cijele Hrvatske, počeli su crtati geografske karte po kojima kasnije uče djeca u zabačenim selima Tanzanije.</p><p><strong>Dejan Nemčić</strong>, koji je zbog svog neumornog rada 2017. dobio i nagradu Ponos Hrvatske, planira i dalje raditi na što kvalitetnijoj edukaciji djece na svim kontinentima. </p><h2>Trener Marko odradit će mu 100 'marinaca'</h2><p>Dejan trenira kod mene i rekao mi je da moram, ako dobije nagradu, napraviti sto ‘marinaca’, kaže nam njegov trener i prijatelj Marko Lončar. Tako će, kaže, vratiti sve one ‘marince’ kojima ‘gnjavi’ Dejana na treninzima.</p>