Nakon što su nedavno predstavili dva nova modela srednjeg ranga, Nokia je ovogodišnji MWC iskoristila da bi prikazali tri mobitela u najjeftinijoj klasi, od stotinjak eura.

Naravno, to ne znači da su odustali od snažnijih uređaja, već, kako kažu, imaju velik broj korisnika 'feature' odnosno 'glupih' telefona koji su fanovi Nokije i sada žele napraviti taj korak prema pametnim telefonima, a ovdje su uočili prostor u kojem bi mogli napraviti taj iskorak.

- Želimo moći ponuditi potpuni raspon, od C do X serije, ali smo skloni osigurati razlog zašto bi korisnik trebao odabrati Nokiju - rekli su iz kompanije. Kako ističu, vjeruju da su korisnici i u srednjoj i ulaznoj klasi jako važni i da mogu osjetiti prednosti novih Nokija.

Ono što je korisnicima u toj klasi bilo među glavnim detaljima su zaštita uređaja, baterija i dizajn, a ne same specifikacije i megapikseli.

Nokia C tako predstavlja taj najniži segment, a to se odnosi na one koji tek ulaze u pametne telefone.

Prvi novi model je Nokia C2 (2. izdanje), koja će stajati 79 eura, a ona je namijenjena onima koji traže izdržljiv telefon. Uz posljednji Android Go tako stiže i dvije godine sigurnosnih ažuriranja. Što se samog uređaja tiče, radi se o 4G telefonu s ekranom od 5,7 inča. Tu je samo 1 ili 2 GB RAM-a i 32 GB interne memorije te četverojezgreni procesor. Sprijeda je 2 mpx selfie kamera, a straga kamera od 5 megapiksela. Kapacitet baterije je 2400 mAh. Telefon podržava i otključavanje skeniranjem lica.



Nokia C21 je pak namijenjena onima koji traže nešto više, pa je tako ovdje veći naglasak na ekranu, bateriji i sigurnosnim mogućnostima. Ovaj telefon ima veliki ekran od 6,5 inča (HD+), dolazi s 2 ili 3 GB RAM-a i 32 GB memorije. Tu je već i osmojezgreni procesor. Straga je kamera od 8 megapiksela s autofokusom i prednja od 5 megapiksela. Kapacitet baterije je 3000 mAh, a zanimljivo je da se može izvaditi i zamijeniti. Uz otključavanje skeniranjem lica, tu je i senzor otiska prsta, a uz Android Go također vrijede dvije godine ažuriranja. Ovaj će model stajati 99 eura.

Nokia C21 Plus nudi još više, a tu je glavni adut dva dana trajanja baterije kapaciteta 4000 mAh. Ekran je isti kao i na C21, kao i kapacitet memorije, no navodi se i verzija sa 4/64 GB i 5050 mAH. Prednja kamera od 5 mpx ima i bljeskalicu, a straga su sada kamere od 13 mpx i 2 mpx (dubinski senzor). I ovdje vrijedi dvije godine sigurnosnih ažuriranja, a telefon bi trebao stajati 119 eura.



HMD Global je uz nove mobitele prikazao i bežične naglavne slušalice, Nokia Wireless Headphones, s 40 mm driverima. Mogu raditi i žičano, a kad su na bateriji, trebale bi izdržati do 60 sati reprodukcije s jednim punjenjem baterije od 800 mAh. Podržavaju i glasovne asistente te Bluetooth 5,2, a trebale bi stajati 50 dolara.