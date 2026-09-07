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NAREDNE DVIJE GODINE

Jaguar Land Rover gasi oko 4000 radnih mjesta

Piše HINA,
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Jaguar Land Rover gasi oko 4000 radnih mjesta
Foto: Matthias Balk/DPA
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Britanski proizvođač luksuznih automobila Jaguar Land Rover (JLR) objavio je u ponedjeljak da će u iduće dvije godine ukinuti oko 4000 radnih mjesta kako bi smanjio troškove i poboljšao konkurentnost

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Tvrtka ima velike pogone u središnjoj Engleskoj, a navela je da joj je cilj uštedjeti 1,7 milijardi funti (2,30 milijarde dolara), uz sniženu procjenu isplativosti koja troškove usklađuje s prihodom, na 300 tisuća proizvedenih vozila. Vlasnik je JLR-a indijski koncern Tata Motors, a kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu zapošljava oko 30.000 ljudi, od ukupno 40.000 zaposlenih u svijetu.

Potvrda otkaza vremenski se poklopila s govorom britanskog ministra financija Johna Healeya u obližnjem Coventryju o poticanju gospodarskog rasta, primjećuje Reuters.

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Proizvođač luksuznih vozila poručio je da u idućih godinu dana namjerava na tržište plasirati pet novih proizvoda, koji bi trebali poduprijeti 15 do 18 milijardi funti ulaganja u idućih pet godina u elektrifikaciju, digitalne tehnologije, naprednu proizvodnju i poboljšanje iskustva klijenata.

Britanski ministar gospodarstva Jonathan Reynolds izjavio je u nedjelju da će se ovog tjedna sastati s izvršnim direktorom JLR-a PB-om Balajijem kako bi razgovarali o planiranom ukidanju radnih mjesta nakon što su mediji izvijestili o pripremi otkaza, napominje Reuters.

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