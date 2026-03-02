Japanci proizveli 3D printanu dvokatnicu otpornu na potrese

U Japanu je predstavljena prva dvokatna 3D printana kuća dizajnirana da izdrži jake potrese, što predstavlja značajan korak u razvoju otporne i inovativne gradnje. Ovaj projekt ne samo da pomiče granice tehnologije 3D printanja u građevinarstvu, već nudi i potencijalno rješenje za brzu i sigurnu izgradnju u seizmički aktivnim područjima.

Projekt "O House": Revolucija u gradnji

Riječ je o projektu nazvanom "O House", smještenom u prefekturi Miyagi, koji su realizirale tvrtke Kizuki Co., Ltd. i Onocom Co., Ltd. Ova kuća od otprilike 50 četvornih metara prva je 3D printana građevina od armiranog betona koja je dobila dozvolu prema strogim japanskim seizmičkim standardima. Njezin "špiljski" dizajn sa zaobljenim zidovima nije samo estetski odabir, već ključan element koji omogućuje bolje raspoređivanje sila tijekom potresa u usporedbi s tradicionalnim pravokutnim strukturama.

Struktura kuće je hibridna i kombinira 3D printane betonske zidove s konvencionalnim armirano-čeličnim okvirom kako bi se osigurala maksimalna stabilnost. Tehnologiju 3D printanja osigurala je danska tvrtka COBOD International, globalni lider u ovom području. Ovaj pristup pokazuje kako se najnovija tehnologija može uspješno integrirati s provjerenim građevinskim metodama kako bi se zadovoljili najviši sigurnosni standardi.

Dizajn inspiriran prirodom i funkcionalnost

Dizajn kuće "O House" inspiriran je geometrijom prirodnih špilja, s naglaskom na zakrivljene zidove i lukove. Sirovi izgled s vidljivim slojevima od printanja karakteristika je ove tehnologije i daje objektu jedinstven industrijski karakter. Iako se radi o novoj estetici, ona naglašava inovativnost samog procesa gradnje.

Unatoč kompaktnoj površini od 50 četvornih metara, prostor je funkcionalno raspoređen na dvije etaže. Prizemlje je predviđeno za spavaću sobu i kupaonicu, dok se na katu nalaze kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak. Time se pokazuje da 3D printana gradnja može ponuditi praktična i dobro osmišljena stambena rješenja i na manjim površinama.

Ovaj projekt stavlja Japan uz bok globalnim liderima u 3D printanoj gradnji. Slični, ali manje seizmički otporni projekti već postoje, poput naselja Wolf Ranch u Teksasu, koje se sastoji od sto 3D printanih kuća. Stoga se uspjeh projekta "O House" u izrazito trusnom području smatra revolucionarnim korakom naprijed. Japanska vlada čak razmatra korištenje ove tehnologije za brzu izgradnju skloništa i infrastrukture nakon prirodnih katastrofa. Iako je tehnologija još u razvoju, "O House" dokazuje da 3D printanje ima potencijal transformirati građevinsku industriju, nudeći brža, potencijalno jeftinija i, što je najvažnije, sigurnija stambena rješenja za budućnost.