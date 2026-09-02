Južna Koreja svim građanima daje besplatan pristup AI

Južna Koreja pokreće nacionalni program koji će svakom od 52 milijuna stanovnika osigurati besplatan i neograničen pristup generativnoj umjetnoj inteligenciji. Inicijativom "UI za sve" vlada u Seulu prva je u svijetu koja pristup naprednim UI modelima tretira kao javnu uslugu, poput opskrbe električnom energijom.

Digitalni asistent za svakodnevni život

Projekt, čije beta testiranje počinje u rujnu, zamišljen je kao duboko integriran alat u svakodnevni život. Umjetna inteligencija bit će povezana s vladinim sustavima kako bi pomogla građanima pri rezerviranju liječničkih pregleda, pronalasku stana ili traženju poreznih savjeta. Malim poduzetnicima omogućit će izračun poreza i provjeru ispunjavaju li uvjete za državne potpore. Za provedbu plana odabrana su tri tehnološka konzorcija predvođena tvrtkama SK Telecom, KT i Kakao. Svaki konzorcij razvit će vlastitu aplikaciju, ali i integrirati UI funkcionalnosti u postojeće, masovno korištene proizvode. Korištenje će biti potpuno neograničeno, bez limita na broj upita. Vlada će projekt podržati osiguravanjem računalne snage, uključujući distribuciju do 512 vrhunskih Nvidijinih B200 čipova, te će sudjelovati u pokrivanju operativnih troškova.

Utrka za tehnološki suverenitet

Iza ove inicijative stoji jasan strateški cilj: izgradnja snažnog domaćeg UI ekosustava i smanjenje ovisnosti o tehnologiji razvijenoj u Sjedinjenim Državama i Kini. Iako podaci pokazuju da dvije trećine Južnokorejaca već koristi umjetnu inteligenciju, a oko 23 milijuna redovito upotrebljava generativne alate, ogromna većina oslanja se na strane usluge. Prema službenim podacima, ChatGPT dominira s 23,45 milijuna korejskih korisnika, daleko ispred Geminija i Claudea, dok tek 1,8 milijuna građana plaća za neku od premium UI usluga. Program "UI za sve" osmišljen je da preokrene taj trend. Pravila nalažu da operateri moraju usmjeriti najmanje 50 posto svih upita kroz vlastiti certificirani korejski model, a dodatnih 30 posto kroz modele drugih domaćih tvrtki. Time se osigurava da će minimalno 80 posto usluge počivati na domaćoj tehnologiji. Korištenje stranih modela dopušteno je samo u iznimnim slučajevima i za taj dio se ne odobravaju državne subvencije. Potez podupire i ogroman financijski poticaj, jer je administracija predsjednika Lee Jae Myunga za 2026. namijenila oko 7,2 milijarde dolara za potrošnju povezanu s UI, što je čak tri puta više nego lani.

Implementacija i izazovi

Odabrana tri konzorcija nude različite kanale za implementaciju. SK Telecom oslanja se na mobilnu mrežu i planira uslugu učiniti dostupnom i putem telefonskih poziva te tekstualnih poruka, ciljajući time starije korisnike. Kakao će iskoristiti svoj dominantni ekosustav za razmjenu poruka, a KT će usluge distribuirati putem svojih telekomunikacijskih platformi. Puna implementacija očekuje se do kraja godine, no uspjeh projekta ovisit će o tome hoće li se sustavi pokazati dovoljno pouzdanima za obavljanje praktičnih zadataka. Vlada nije postavila ciljeve za usvajanje nove usluge, ali projekt postavlja važna pitanja o upravljanju podacima, privatnosti i pouzdanosti UI sustava koji će se koristiti za snalaženje u zdravstvenim i administrativnim procesima.







*uz korištenje AI-ja