Kakva prilika: GTA V od danas će biti besplatan za računala

GTA 5 jedna je od najprodavanijih igara svih vremena, a od danas bi ga mogli skinuti besplatno - sve do 21. svibnja.

Igra bi nam trebala biti dostupna od 17 sati za skidanje na Epicovoj trgovini te će postati najveća igra koju su dosad besplatno dali igračima. Naravno, igra ostaje zauvijek u vašem vlasništvu, prenosi Eurogamer.

Još su jučer počele kolati glasine o besplatnom GTA, a Epic je objavio tvit, koji je brzo obrisan, no internet sve pamti pa je tako i jedan korisnik zabilježio oglas kojim se promovira GTA na dar.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418