Pojavili su se prvi javni benchmark rezultati za Lisuan G100, grafički čip koji se često spominje kao prvi kineski pokušaj “prave” gaming kartice. Rezultat je zasad puno slabiji nego što su najave sugerirale
Kina napravila vlastitu grafičku karticu: Nisu se baš proslavili...
U Geekbenchu se pojavio rezultat za Lisuan G100, kineski GPU koji je ranije najavljivan kao ozbiljan korak prema domaćoj gaming grafici. U OpenCL testu ostvario je 15.524 boda, što ga po toj mjeri stavlja uz bok GeForceu GTX 660 Ti iz 2012. i Radeon R9 370, dakle karticama koje su danas daleko od “modernog gaminga”. U prijevodu, Kina se okušala u izgradnji vlastite grafičke kartice, ali ispalo je da za Nvidijom kasni desetljeće i pol, barem za sada.
Dodatni šok je što taj isti zapis pokazuje čudne specifikacije poput 256 MB video memorije i takta od 300 MHz. Zbog toga, mediji specijalizirani za to područje napominju da to vrlo vjerojatno nije stvarna slika finalnog proizvoda, nego posljedica rane verzije firmwarea i drivera, odnosno krivog “reportanja” u alatu.
Zašto se onda uopće priča o Lisuan GPU-ima? Zato što je Lisuan ranije predstavio G100 obitelj kao nešto što bi u najboljem scenariju moglo doći do razine RTX 4060 klase, uz moderne stvari poput DirectX 12, PCIe 4.0 i vlastitog upscaling rješenja. Dakle, uključili bi se u natjecanje za najprestižnije grafičke čipove u trenutku kada je cijena istih skočila u nebo zbog njihovog manjka uzrokovanog AI mjehurom. Tom’s Hardware je krajem prosinca objavio i da su prve isporuke G100 serije navodno već krenule kupcima u Kini, što bi značilo da projekt izlazi iz faze “demo na pozornici” i ulazi u stvarni život, tako da ćemo uskoro vidjeti kakve su performanse kineskih čipova u praksi. Očito situacija ne može biti tako loša, kad je proizvod odmah našao svoju publiku.
Ipak, najveći problem kod novih proizvođača grafičkih kartica gotovo nikad nije samo “sirova snaga”, nego software: driveri, stabilnost i optimizacije za igre. To se vidjelo i kod Intel Arc kartica, a kineski proizvođači se s tim muče godinama, pa će Lisuanov pravi test biti kako se kartica ponaša u stvarnim igrama, ne samo u jednom benchmarku
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+