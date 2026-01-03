Kina napravila vlastitu grafičku karticu: Nisu se baš proslavili...

U Geekbenchu se pojavio rezultat za Lisuan G100, kineski GPU koji je ranije najavljivan kao ozbiljan korak prema domaćoj gaming grafici. U OpenCL testu ostvario je 15.524 boda, što ga po toj mjeri stavlja uz bok GeForceu GTX 660 Ti iz 2012. i Radeon R9 370, dakle karticama koje su danas daleko od “modernog gaminga”. U prijevodu, Kina se okušala u izgradnji vlastite grafičke kartice, ali ispalo je da za Nvidijom kasni desetljeće i pol, barem za sada.

Dodatni šok je što taj isti zapis pokazuje čudne specifikacije poput 256 MB video memorije i takta od 300 MHz. Zbog toga, mediji specijalizirani za to područje napominju da to vrlo vjerojatno nije stvarna slika finalnog proizvoda, nego posljedica rane verzije firmwarea i drivera, odnosno krivog “reportanja” u alatu.

Zašto se onda uopće priča o Lisuan GPU-ima? Zato što je Lisuan ranije predstavio G100 obitelj kao nešto što bi u najboljem scenariju moglo doći do razine RTX 4060 klase, uz moderne stvari poput DirectX 12, PCIe 4.0 i vlastitog upscaling rješenja. Dakle, uključili bi se u natjecanje za najprestižnije grafičke čipove u trenutku kada je cijena istih skočila u nebo zbog njihovog manjka uzrokovanog AI mjehurom. Tom’s Hardware je krajem prosinca objavio i da su prve isporuke G100 serije navodno već krenule kupcima u Kini, što bi značilo da projekt izlazi iz faze “demo na pozornici” i ulazi u stvarni život, tako da ćemo uskoro vidjeti kakve su performanse kineskih čipova u praksi. Očito situacija ne može biti tako loša, kad je proizvod odmah našao svoju publiku.

Ipak, najveći problem kod novih proizvođača grafičkih kartica gotovo nikad nije samo “sirova snaga”, nego software: driveri, stabilnost i optimizacije za igre. To se vidjelo i kod Intel Arc kartica, a kineski proizvođači se s tim muče godinama, pa će Lisuanov pravi test biti kako se kartica ponaša u stvarnim igrama, ne samo u jednom benchmarku