Tipke su opet in: Vraća ih VW u Polo, a imat će ih i ovaj telefon

Volkswagen najavio da vraća fizičke tipke u kabinu Pola, a na CES-u se već pojavljuje i novi telefon s tipkovnicom za one koji ne vole tipkati po staklu.

Volkswagen je najavio povratak fizičkih tipki u nadolazeći električni ID. Polo, uključujući klasične tipke i okretni gumb za glasnoću, nakon kritika da su dodirne kontrole bile spore i frustrirajuće u vožnji. U istom valu spominju se i sigurnosni razlozi, jer Euro NCAP od 2026. traži fizičke kontrole za ključne funkcije ako auto želi najvišu sigurnosnu ocjenu. 

Sličan “povratak tipki” sad se vidi i u svijetu gadgeta, samo u drugom obliku. Tvrtka Clicks, poznata po tipkovnicama koje se stavljaju na mobitele, na CES 2026 donosi Clicks Communicator, mali Android telefon s punom QWERTY tipkovnicom, zamišljen kao drugi uređaj za poruke i pozive, a ne kao još jedan ekran za doomscrolling. Prema The Vergeu, Communicator ima 5G, 4,03 inčni OLED ekran, bateriju od 4000 mAh, utor za microSD, 3,5 mm priključak za slušalice i fizički prekidač za utišavanje, uz Android 16 i jednostavniji launcher koji naglašava komunikaciju. 

Clicks uz to pokazuje i Power Keyboard, dodatak koji je istovremeno mala bežična tipkovnica i prijenosna baterija. Radi preko Bluetootha, napaja se iz vlastite baterije od 2150 mAh i može puniti mobitel preko MagSafea ili Qi2, a ideja je da u torbi imate tipke kad vam zatrebaju, bez obzira koristite li iPhone ili Android.

Zašto se to događa baš sada, kad je industrija godinama gurala sve na dodir? U autima je problem očit, tipke možete pogoditi bez gledanja, dok ekran često traži da skrenete pogled s ceste, a uz to dodirne plohe znaju biti loše po noći, po zimi ili kad su ruke mokre. Kod mobitela je logika malo drugačija, dio ljudi se vratio tipkama jer žele brže i preciznije tipkati, a dio jer traži uređaj koji manje “vuče” na beskrajno skrolanje.

Naravno, ovo ne znači da se vraćamo u 2010. i da će odjednom svi imati tipkovnice. Većini ljudi je ekran dovoljan, a proizvođačima je jeftinije sve ugurati u software. Ali trend je zanimljiv jer pokazuje da su se korisnici zasitili “stakla za sve”, pa se fizički gumb i prava tipkovnica opet prodaju kao luksuz, praktičnost i mirnija glava.

