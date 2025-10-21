Kineska raketa: Ovaj auto drži novi rekord na Nordschleifeu

YANGWANG U9 Xtreme, perjanica BYD-ove luksuzne marke, postao je najbrži električni hiperautomobil na legendarnoj stazi Nürburgring Nordschleife. Samo mjesec dana nakon što je postavio svjetski rekord u najvećoj brzini ikad zabilježenoj za serijski električni automobil, čak 496,22 kilometra na sat, ovaj tehnološki impresivan model ostvario je i novi rekordni krug na stazi poznatoj kao “Zeleni pakao”.

Tijekom dugotrajnog testiranja koje traje od srpnja 2024., inženjeri su prikupljali podatke i usavršavali performanse modela. Rezultat njihovog rada došao je 22. kolovoza 2025., kada je U9 Xtreme odvozio krug dugačak 20,832 kilometra za 6 minuta i 59,157 sekundi. Time je oborio prethodni rekord električnih supersportskih automobila za više od pet sekundi i postao prvi model u toj kategoriji koji je stazu svladao za manje od sedam minuta.

Foto: BYD

Izvršna potpredsjednica BYD-a Stella Li istaknula je kako je riječ o prekretnici u razvoju električnih vozila.

- Predani smo pomicanju granica onoga što možemo postići tehnologijom. Nürburgring je legendaran izazov i za automobile i za vozače, pa je ovaj rezultat dokaz strasti i predanosti našeg tima. U9 Xtreme pokazao je da nije samo najbrži automobil na svijetu na ravnim dionicama, nego i da ima izvanredne dinamičke sposobnosti koje ga čine nenadmašnim na zahtjevnim stazama - izjavila je Li.

Za upravljačem rekordnog kruga bio je iskusni njemački vozač Moritz Kranz, koji iza sebe ima više od 10.000 odvezenih krugova na Nordschleifeu.

- Ovo je najzahtjevnija staza na svijetu, a postignuto vrijeme rezultat je savršene suradnje između vozača i inženjerskog tima BYD-a i YANGWANG-a. Bez njihove stručnosti u uravnoteživanju performansi električne platforme i šasije, ovaj uspjeh ne bi bio moguć - izjavio je Kranz.

Foto: BYD

YANGWANG U9 Xtreme temelji se na ultravisokonaponskoj platformi od 1200 volti i koristi četiri motora, svaki s mogućnošću okretanja do 30.000 o/min, ukupne snage veće od 3000 konjskih snaga. Omjer snage i mase od 1217 KS po toni svrstava ga među najsnažnije automobile ikad proizvedene.

Model koristi e⁴ platformu i inteligentni sustav za nadzor kretanja karoserije DiSus-X, koji omogućuje optimalno ponašanje na trkaćim stazama. Novi sustav hlađenja, karbonsko-keramičke kočnice s titanijskim komponentama i posebne polutrkaće gume GitiSport e·GTR² PRO dodatno su pridonijeli rekordnom vremenu.

YANGWANG U9 Xtreme proizvodit će se u ograničenoj seriji od 30 primjeraka.