Kinezi šokirali svijet snimkom crash testa. Autu ništa, kamion uništen: 'Ovo je nemoguće'

Lansiranje novog automobila kineskog električnog SUV-a Li Auto i8 pretvorilo se u prvorazredni skandal. Kineski proizvođač je kontroverznim crash testom pokrenuo lavinu kritika nakon što je na premijeri prikazao crash test u kojem je sudjelovao kamion i njihov novi auto. Nakon sudara auto je pretrpio minimalnu štetu, dok je kamion imao gotovo pa totalku!

Pogledajte video

Središnji dio premijere modela i8 bio je video u kojem se SUV frontalno sudara s kamionom teškim osam tona pri kombiniranoj brzini od 100 km/h. Prizor koji je uslijedio više je nalikovao sceni iz akcijskog filma nego ozbiljnom sigurnosnom testu: kamion je od siline udarca doslovno poletio u zrak, a njegova kabina se gotovo odvojila od šasije. U isto vrijeme, Li i8 ostao je naizgled netaknut, s aktiviranim zračnim jastucima i neoštećenim baterijskim sustavom. Snimka je postala viralna, ali ne na način na koji se Li Auto nadao. Stručnjaci i javnost odmah su izrazili sumnju, ističući kako je gotovo nemoguće da putničko vozilo nanese takvu štetu znatno masivnijem kamionu, a da samo prođe bez većih oštećenja.

Sudar koji prkosi zakonima fizike

Situacija je eskalirala kada se oglasio Dongfeng Liuzhou Motor, proizvođač kamiona marke Chenglong korištenog u testu. U oštroj javnoj izjavi osudili su, kako kažu, "scenarij koji obmanjuje javnost i šteti ugledu marke".

Neuobičajeno za ovakve testove, logo kamiona nije bio sakriven, što je dodatno razbjesnilo Dongfeng, koji je zaprijetio tužbom zbog kršenja zakona o oglašavanju, intelektualnom vlasništvu i poštenom tržišnom natjecanju.

Bijes konkurencije

Tvrtka i Kineski institut za istraživanje automobilskog inženjerstva (CAERI), koji je proveo test, objavili su pojašnjenja. Priznali su da je kamion bio rabljeno vozilo, kupljeno na tržištu i modificirano kao "pokretna prepreka".

Naglasili su da cilj nije bio ocijeniti sigurnost kamiona, već isključivo demonstrirati pasivnu sigurnost modela i8, izražavajući žaljenje što je Dongfeng uvučen u kontroverzu. Unatoč pokušajima smirivanja tenzija, šteta je već bila učinjena, a mnogi su ostali skeptični prema tehničkoj valjanosti testa.

Problemi se gomilaju: Više od običnog videa

Kontroverzni test bio je samo jedan u nizu problema za Li Auto. Na istoj premijeri, izvršni direktor Li Xiang s ponosom je predstavio drveni stol kao koristan dodatak za putnike, što je izazvalo podsmijeh na društvenim mrežama, gdje su ga uspoređivali s konkurentima poput Nija i XPenga koji su predstavljali vlastite napredne mikročipove. Ovaj fijasko uslijedio je nakon lošeg prijema modela Mega MPV, čiji je dizajn uspoređivan s pogrebnim vozilom. Kao da to nije bilo dovoljno, samo tjedan dana nakon lansiranja, Li Auto je naglo ukinuo dvije od tri verzije modela i8, ostavivši samo najskuplju "Max" varijantu. Iako su to predstavili kao odgovor na želje kupaca, analitičari su potez protumačili kao prikriveno sniženje cijene od oko 2.500 € kako bi se potaknula prodaja.

Sve ovo odrazilo se i na tržištu.

Prodaja je u srpnju pala za gotovo 40 % na godišnjoj razini, a dionice tvrtke su nakon premijere i8 pale za više od 12 %.

Inače, cijena ovog i8 je između 42 i 48 tisuća eura.