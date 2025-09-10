Kod Neretve na Marsu pronašli su tragove mogućeg drevnog života: 'Ovo je baš uzbudljivo!'

Znanstvenici vjeruju da bi intrigantne mrlje nalik leopardovom krznu, pronađene na stijeni s koje je rover Perseverance prikupio uzorak na Marsu, mogle biti djelo drevnog mikrobnog života. NASA je u srijedu objavila ovo potencijalno revolucionarno otkriće, koje je detaljno opisano u recenziranom znanstvenom radu objavljenom u prestižnom časopisu Nature, izvijestio je CNN.

Iako znanstvenici pozivaju na oprez i naglašavaju potrebu za daljnjim istraživanjem, ovo se smatra najuvjerljivijim potencijalnim 'biopotpisom' pronađenim na Crvenom planetu do sada.

Foto: Profimedia

Uzorak, nazvan "Sapphire Canyon", prikupljen je u srpnju 2024. godine sa stijene u obliku vrha strijele, poznate kao "Cheyava Falls".

Ovu jedinstvenu stijenu rover Perseverance pronašao je istražujući formaciju "Bright Angel" na rubovima drevne riječne doline Neretva Vallis. Prije više od tri milijarde godina, ova je dolina, smatraju znanstvenici, bila korito rijeke koja je nosila vodu i sediment u krater Jezero, mjesto gdje je rover sletio u veljači 2021. godine s primarnim ciljem: pronaći tragove drevnog života.

Stijena "Cheyava Falls" odmah je privukla pažnju znanstvenog tima zbog neobičnih uzoraka. Na njenoj površini uočene su sitne crne točkice, koje su od milja nazvali "makova zrna", te veće, nepravilne tamne mrlje okružene svjetlijim aureolama, koje su ih podsjetile na leopardovo krzno. Upravo su te "leopardove mrlje" postale središte znanstvene intrige.

Perseverance je opremljen sofisticiranim laboratorijem na kotačima, a dva ključna instrumenta, SHERLOC i PIXL, detaljno su analizirala kemijski sastav stijene. Otkrića ovih instrumenata bila su zapanjujuća.

Analiza je potvrdila prisutnost organskih spojeva na bazi ugljika, koji se na Zemlji smatraju temeljnim gradivnim elementima života. Bijele žile koje prožimaju stijenu sastoje se od kalcijevog sulfata, što je jasan dokaz da je voda – ključni preduvjet za život kakav poznajemo, nekada tekla kroz pukotine ove stijene.

Unutar samih "leopardovih mrlja", instrument PIXL detektirao je visoku koncentraciju željeza i fosfata. Detaljnija analiza otkrila je prisutnost dva specifična minerala bogata željezom: vivijanita (hidratizirani željezov fosfat) i greigita (željezov sulfid). Na Zemlji se vivijanit često nalazi u sedimentima i oko raspadajuće organske tvari, dok određene vrste mikroba mogu proizvoditi greigit kao dio svog metabolizma.

"Nakon godinu dana pregleda, vratili su se i rekli, slušajte, ne možemo pronaći drugo objašnjenje", izjavio je vršitelj dužnosti administratora NASA-e, Sean Duffy. "Dakle, ovo bi vrlo lako mogao biti najjasniji znak života koji smo ikada pronašli na Marsu, što je nevjerojatno uzbudljivo."

Unatoč entuzijazmu, znanstvena zajednica ostaje oprezna. "Nismo pronašli život, ali smo pronašli značajke u stijenama koje bi se na Zemlji mogle objasniti biologijom, mikrobnim procesima", objasnio je profesor Sanjeev Gupta, jedan od autora studije.

Konačan odgovor na pitanje o podrijetlu "leopardovih mrlja" može dati samo detaljna analiza uzorka "Sapphire Canyon" u naprednim laboratorijima na Zemlji. Međutim, sudbina misije Mars Sample Return, zajedničkog projekta NASA-e i Europske svemirske agencije (ESA) čiji je cilj vratiti uzorke s Marsa, trenutno je neizvjesna. Zbog značajnih rezova u znanstvenom proračunu koje je uvela administracija predsjednika Trumpa, cijeli projekt je doveden u pitanje.

Dok znanstvenici diljem svijeta iščekuju daljnje vijesti, ključni dokaz leži zapečaćen u maloj titanskoj epruveti, milijunima kilometara daleko, čekajući putovanje kući koje bi moglo zauvijek promijeniti naše razumijevanje svemira.