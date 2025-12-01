Kraj besplatne ere za ChatGPT? Stižu oglasi, a to je tek početak?

Čini se da se dani potpuno besplatnog korištenja najpoznatijeg chatbota na svijetu polako bliže kraju. Iako je ChatGPT od svog lansiranja u studenom 2022. godine bio oaza bez reklama, novi dokazi sugeriraju da se OpenAI priprema otvoriti vrata oglašivačima. Korisnici su do sada uživali u čistom sučelju, no financijski pritisci i ogromni troškovi održavanja sustava umjetne inteligencije vjerojatno će uskoro promijeniti način na koji komuniciramo s ovim alatom.

Otkriće koje je uzburkalo tehnološku zajednicu dolazi od programera Tibora Blahoa, koji je u beta verziji aplikacije pronašao jasne naznake da se oglasi spremaju za široku primjenu.

Što se krije u beta verziji

Blaho je analizom koda Android aplikacije za ChatGPT (verzija 1.2025.329 beta) pronašao linije koje izravno spominju oglašavanje. Konkretno, kod sadrži reference na "ads feature" (značajku oglasa), "search ad" (oglas u pretraživanju), "search ads carousel" (vrtuljak oglasa) te intrigantan pojam "bazaar content". Iako ova verzija još nije dostupna široj javnosti, prisutnost ovih termina sugerira da je tehnička infrastruktura za prikazivanje reklama već u fazi implementacije.

Stručnjaci nagađaju da bi se oglasi mogli pojavljivati unutar integriranih pretraga, slično kao što to radi Google, ili kao preporuke proizvoda kada korisnik traži savjet za kupnju. Ovo otkriće dolazi nakon izvješća da OpenAI razmatra uvođenje oglasa temeljenih na memoriji chatbota ili povijesti razgovora, što otvara i pitanja privatnosti.

Altmanov stav se mijenja

Izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman, dugo je vremena bio skeptičan prema ideji uvođenja reklama u njihov najpopularniji proizvod. Tijekom prošlogodišnjeg događaja na Harvard Business Schoolu, Altman je izrazio nelagodu oko spajanja oglasa i umjetne inteligencije.

Kombinacija oglasa i AI-ja mi je jedinstveno uznemirujuća. To je zadnje utočište za nas kao poslovni model, ali nisam potpuno protiv njih - rekao je tada Altman, ostavljajući ipak odškrinuta vrata za buduće promjene.

Njegov stav je s vremenom postao blaži. U lipnju je u podcastu svoje tvrtke priznao da mu se sviđaju oglasi na nekim platformama, poput Instagrama, te da su otvoreni za eksperimentiranje. Čini se da je to eksperimentiranje sada prešlo iz teorije u praksu.

Troškovi diktiraju promjene

Glavni razlog ovog zaokreta leži u financijama. Iako ChatGPT generira goleme prihode od pretplata, oni nisu dovoljni za pokrivanje astronomskih troškova. Prema procjenama, OpenAI očekuje oko 12,3 milijarde € prihoda od prodaje u 2025., no to se mora staviti u kontekst troškova koji iznose vrtoglavih 20,8 milijardi €. Većina tog novca odlazi na računalne čipove, podatkovne centre i digitalnu infrastrukturu potrebnu za treniranje i pogonjenje AI modela.

Bankarski div HSBC predviđa da OpenAI neće biti profitabilan ni do 2030. godine ako se oslanja samo na postojeće modele pretplate. Ugovori s Microsoftom i Amazonom za najam cloud infrastrukture mjere se u stotinama milijardi eura, pa je uvođenje novog izvora prihoda kroz oglašavanje logičan, iako za korisnike nepopularan, poslovni potez.

Kako će to izgledati u praksi

Još nije potpuno jasno hoće li oglasi biti rezervirani samo za korisnike besplatne verzije ili će zahvatiti i pretplatnike. Pojavile su se anegdotalne prijave korisnika, poput Yuchena Jina iz Hyperbolic Labsa, koji je na X-u objavio da mu se prikazao oglas za Peloton unatoč tome što plaća ChatGPT Pro pretplatu. Iako nije jasno je li riječ o testiranju ili grešci, to je izazvalo zabrinutost među "premium" korisnicima.

Budući da AI ima pristup golemoj količini podataka o interesima i potrebama korisnika kroz njihove razgovore, potencijal za visoko personalizirane oglase je ogroman. Takvo ciljanje moglo bi biti iznimno profitabilno za OpenAI, ali bi moglo narušiti povjerenje korisnika koji su navikli na neutralne odgovore.

Ostaje za vidjeti hoće li oglasi biti suptilno integrirani kao preporuke ili će prekidati tijek razgovora, no jedno je sigurno – besplatna vožnja bez reklama uskoro postaje stvar prošlosti.