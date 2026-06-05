Kreatori God of Wara umiruju fanove: Kratos nije gotov, ali Faye zaslužuje svoju priču

Nakon sinoćnje objave God of War Laufey na PlayStation State of Playu, fanovi su odmah imali dva gorljiva pitanja: kako se čita ime protagonistice - i je li Kratos zauvijek gotov?

Odgovor na oba pitanja stigao je brzo.

"Nije kao pjevačica"

IGN je bio među prvima koji su to istaknuli - Laufey iz God of Wara i islandska pjevačica Laufey dijele isto ime, ali ne i izgovor. Pjevačica se izgovara "LAY-vay" (ili autentičnije islandski: "Löivei"), dok se protagonistica igre prema studiju izgovara drugačije - bliže norveškom izvoru, otprilike "LOW-fay". Nije pomoglo što su čak četiri različita novinara na istom IGN videu izgovorili ime na četiri potpuno različita načina, što je samo dodatno raspalilo kaos u komentarima.

Faye je, za one koji ne prate serijal, pravo ime Kratosove pokojne žene - poznate igračima samo kao "Faye" - čije je puno ime Laufey Pravedna, divovska ratnica iz Jötunheima i izvorna vlasnica Leviathan sjekire.

A Kratos?

Santa Monica Studio bio je i oko toga jasan: Kratos nije gotov. Cory Barlog, kreativni direktor studija, opisao je Kratosa kao srce franšize, a Faye kao jednu od grana koje studio želi razvijati paralelno. Službeni Twitter profil studija objavio je kratku poruku fanovima: "Kratos je God of War - imamo još mnogo priča za ispričati s njim. Za sada smo uzbuđeni odvesti fanove na putovanje zagrobnim životom bogova zajedno s Faye."

Kratos is the God of War – we have many more stories to tell with him. For now, we’re excited to take fans on a journey into the afterlife of the gods with Faye and hope you’ll come along for the ride! — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) June 3, 2026

Direktorica igre Ariel Lawrence dodala je da ni ona nije očekivala da će studio odmaknut od Kratosa kao primarnog fokusa - ali da je priča o Faye previše važna da bi ostala neispričana. Usporedbe s Marvelovim proširenim svemirom već kruže gaming zajednicom.

Za sada datuma izlaska nema, ali igra je otvorena za wishlistu na PlayStation Storeu.

*uz korištenje AI-ja