Obavijesti

Tech

Komentari 0
NE, NIJE "LAUFEY" KAO PJEVAČICA

Kreatori God of Wara umiruju fanove: Kratos nije gotov, ali Faye zaslužuje svoju priču

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Kreatori God of Wara umiruju fanove: Kratos nije gotov, ali Faye zaslužuje svoju priču
Foto: Playstation

Kratos nije gotov, a fanove je raspametilo i otkriće kako se zapravo izgovara ime nove junakinje Laufey

Admiral

Nakon sinoćnje objave God of War Laufey na PlayStation State of Playu, fanovi su odmah imali dva gorljiva pitanja: kako se čita ime protagonistice - i je li Kratos zauvijek gotov?

Odgovor na oba pitanja stigao je brzo.

CURE DETALJI HIT IGRE Insomniac potvrdio: za razliku od Spider-Mana, Wolverine neće biti open world videoigra
Insomniac potvrdio: za razliku od Spider-Mana, Wolverine neće biti open world videoigra
SVI BJEŽE OD GTA GTA 6 još nije ni izašao, a već je uništio jesenski raspored igara
GTA 6 još nije ni izašao, a već je uništio jesenski raspored igara

"Nije kao pjevačica"

IGN je bio među prvima koji su to istaknuli - Laufey iz God of Wara i islandska pjevačica Laufey dijele isto ime, ali ne i izgovor. Pjevačica se izgovara "LAY-vay" (ili autentičnije islandski: "Löivei"), dok se protagonistica igre prema studiju izgovara drugačije - bliže norveškom izvoru, otprilike "LOW-fay". Nije pomoglo što su čak četiri različita novinara na istom IGN videu izgovorili ime na četiri potpuno različita načina, što je samo dodatno raspalilo kaos u komentarima.

Faye je, za one koji ne prate serijal, pravo ime Kratosove pokojne žene - poznate igračima samo kao "Faye" - čije je puno ime Laufey Pravedna, divovska ratnica iz Jötunheima i izvorna vlasnica Leviathan sjekire.

A Kratos?

Santa Monica Studio bio je i oko toga jasan: Kratos nije gotov. Cory Barlog, kreativni direktor studija, opisao je Kratosa kao srce franšize, a Faye kao jednu od grana koje studio želi razvijati paralelno. Službeni Twitter profil studija objavio je kratku poruku fanovima: "Kratos je God of War - imamo još mnogo priča za ispričati s njim. Za sada smo uzbuđeni odvesti fanove na putovanje zagrobnim životom bogova zajedno s Faye."

Direktorica igre Ariel Lawrence dodala je da ni ona nije očekivala da će studio odmaknut od Kratosa kao primarnog fokusa - ali da je priča o Faye previše važna da bi ostala neispričana. Usporedbe s Marvelovim proširenim svemirom već kruže gaming zajednicom.

Za sada datuma izlaska nema, ali igra je otvorena za wishlistu na PlayStation Storeu.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Premijera uskoro: Ovo je prva fotografija novog Audija Q7
IŠČEKIVANJE NA VRHUNCU

Premijera uskoro: Ovo je prva fotografija novog Audija Q7

Zanimljivo, treća generacija Q7 uskoro više biti vrh Audijeve SUV ponude. Tu ulogu preuzima novi Q9, veći model koji će biti postavljen iznad Q7 i koji će postati Audijev top mode
Rusi su opet redizajnirali Ladu Nivu: Evo što je sve dobila
REDIZAJN KLASIKA

Rusi su opet redizajnirali Ladu Nivu: Evo što je sve dobila

Obnovljeni model trebao bi dodatno produžiti život ovog legendarnog terenca koji je na tržištu već 49 godina
NEVJEROJATNO Ne treba im Maybach: Najskuplji kineski auto u Rusiji košta 380.000 €
CIFRA BOLI GLAVA

NEVJEROJATNO Ne treba im Maybach: Najskuplji kineski auto u Rusiji košta 380.000 €

Hongqi u Rusiji sada koristi trenutak u kojem je ponuda zapadnog luksuza ograničena, a kineski automobili imaju otvoren prolaz...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026