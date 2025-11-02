Obavijesti

Tech

ŠTO NAS ČEKA U BUDUĆNOSTI

Ljudi već 25 godina bez prekida žive u svemiru: Kako je izgledao težak život na mladoj postaji

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
19
Foto: NASA

Prije 25 godina čovječanstvo je prvi put dobilo stalni dom izvan Zemlje, Međunarodnu svemirsku postaju. Od tada nijedan dan nije prošao bez ljudske prisutnosti u orbiti, a ISS je postao simbol suradnje, znanosti i upornosti

Kada je tročlana posada Ekspedicije 1 u studenome 2000. zakoračila na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS), čovječanstvo je započelo novo poglavlje svoje povijesti, ono u kojem nijedan dan više nije prošao bez ljudske prisutnosti u svemiru. Dvadeset i pet godina kasnije, ISS stoji kao monumentalni spomenik međunarodnoj suradnji, znanstvenom napretku i ljudskoj ustrajnosti. No, dok slavimo ovu izvanrednu obljetnicu, era ISS-a polako se primiče kraju, otvarajući put novoj, komercijalnoj budućnosti u svemiru.

25 godina u orbiti: Naslijeđe svemirskog diva

Foto: NASA

Međunarodna svemirska postaja više je od tehnološkog čuda; ona je najsloženiji i politički najkompleksniji svemirski program u povijesti, ujedinjujući pet vodećih svemirskih agencija: NASA (SAD), Roscosmos (Rusija), ESA (Europa), JAXA (Japan) i CSA (Kanada). Tijekom svog postojanja postala je privremeni dom za više od 290 astronauta iz 26 zemalja, svjedočeći o snazi globalne suradnje.

Kao jedinstveni laboratorij u mikrogravitaciji, ISS je omogućio provođenje preko 4.000 znanstvenih eksperimenata, što je rezultiralo s više od 4.400 recenziranih znanstvenih publikacija. Istraživanja su obuhvatila širok spektar disciplina:

  • Ljudsko zdravlje: Proučavanje utjecaja dugotrajnog boravka u svemiru, poput atrofije mišića i gubitka koštane mase, ključno je za planiranje budućih misija na Mjesec i Mars.
  • Biotehnologija i medicina: Eksperimenti su doveli do napretka u razvoju lijekova protiv raka, pa čak i do 3D ispisa ljudskog srčanog tkiva, otvarajući vrata revolucionarnim medicinskim tretmanima na Zemlji.
  • Fizika i znanost o materijalima: U bestežinskom stanju proizvedena su ultrapura optička vlakna, čija je kvaliteta nedostižna na Zemlji, a instrumenti poput Alfa magnetskog spektrometra tragaju za dokazima tamne tvari, zadirući u najdublje tajne svemira.

Osim znanstvenih postignuća, ISS je stvorio čitav ekonomski ekosustav, potaknuvši razvoj komercijalnih tvrtki za transport tereta i posade te inspirirao generacije znanstvenika, inženjera i istraživača.

Prva posada mlade postaje

Foto: NASA

Prva stalna posada Međunarodne svemirske postaje, američki zapovjednik Bill Shepherd te ruski kozmonauti Jurij Gidzenko i Sergej Krikaljov – stigla je 2. studenoga 2000. na brodu Soyuz TM-31, lansiranom iz Bajkonura dva dana ranije. Postaja koju su zatekli bila je tek zametak budućeg orbitalnog diva, nekoliko spojenih modula, bez stalne komunikacije i s minimalnom opremom. Tijekom prvih tjedana trojac je pokrenuo sustave za život – kisik, ventilaciju, toplinu i recikliranje vode – te otpakirao tone opreme dopremljene ranijim misijama. Radili su po 14 sati dnevno, često u bestežinskom „neredu“, a slobodno su vrijeme provodili bilježeći dojmove i razgovarajući s obiteljima preko kratkih radio-veza. Nazvali su postaju “Alpha”, simbolično obilježavajući početak trajne ljudske prisutnosti u svemiru. Nakon 136 dana rada, postavili su temelje života koji u orbiti traje i danas.

Foto: NASA

Kako će ISS završiti svoj let

Unatoč redovitom održavanju, primarna struktura postaje stari. Moduli, radijatori i rešetkaste konstrukcije ne mogu se vječno popravljati, zbog čega je donesena odluka o kontroliranom dekomisioniranju postaje do kraja 2030. godine.

Proces deorbitiranja bit će pažljivo izveden. NASA je dodijelila ugovor SpaceX-u za razvoj i isporuku specijalizirane letjelice, "U.S. Deorbit Vehicle" (USDV), koja će sigurno spustiti masivnu konstrukciju iz orbite. Cilj je da preostali fragmenti postaje padnu u udaljeno područje Tihog oceana poznato kao Point Nemo – "groblje svemirskih letjelica", najudaljenija točka od bilo kojeg kopna na planetu. Time će se osigurati da kraj ovog svemirskog diva ne predstavlja opasnost za naseljena područja.

Foto: NASA

Budućnost je komercijalna: Tko će naslijediti ISS?

Odlazak ISS-a ne znači kraj ljudske prisutnosti u niskoj Zemljinoj orbiti. Naprotiv, označava početak nove, dinamičnije ere kojom će dominirati privatne tvrtke. NASA aktivno potiče razvoj komercijalnih svemirskih postaja kroz program "Commercial Low-Earth Orbit Destinations" (CLD), osiguravajući da ne dođe do prekida u znanstvenim istraživanjima.

Nekoliko tvrtki već je u utrci za izgradnju nasljednika ISS-a:

  • Axiom Space predvodi s planom da svoje prve module spoji s ISS-om već 2027. godine, a kasnije ih odvoji kako bi formirali samostalnu komercijalnu postaju.
  • Blue Origin razvija koncept "Orbital Reef" u suradnji s drugim partnerima.
  • Nanoracks radi na postaji "Starlab".

Ove nove orbitalne ispostave neće služiti samo za znanstvena istraživanja, već i za proizvodnju u svemiru, razvoj tehnologija, pa čak i svemirski turizam. Dok se Zapad okreće komercijalnom modelu, važno je napomenuti da Kina već upravlja vlastitom, stalno naseljenom postajom Tiangong, potvrđujući da je niska Zemljina orbita postala strateški važan prostor.

Naslijeđe Međunarodne svemirske postaje nije samo u znanstvenim podacima, već u dokazu da čovječanstvo može prevladati političke razlike radi ostvarenja velikih ciljeva. Dok se pripremamo za oproštaj od ovog orbitalnog čuda, s optimizmom gledamo prema budućnosti u kojoj će nebo iznad nas biti ispunjeno novim postajama, novim prilikama i novim generacijama istraživača. Dvadeset i pet godina života u svemiru bio je samo početak.

OSTALO

