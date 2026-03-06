Nakon mjeseci prigovora da zvuči pokroviteljski i nepotrebno moralizira, OpenAI je nadogradio svoj popularni chatbot. Nova verzija GPT-5.3 Instant direktnija je, preciznija, ali i manje sigurna u nekim kategorijama. "Stani. Duboko udahni. Nisi slomljen." Ako su vam ove i slične fraze, koje su donedavno bile zaštitni znak ChatGPT-a, izazivale susramlje i frustraciju, niste jedini. Mjesecima su se korisnici žalili da najpopularniji chatbot na svijetu zvuči pokroviteljski, da nepotrebno moralizira i nudi terapijske savjete čak i kada ga pitate za recept ili tehničku uputu. Nakon što je takav "robotski" stil postao predmetom sprdnje na društvenim mrežama, OpenAI je konačno poslušao kritike. Početkom ožujka 2026. godine lansirali su nadogradnju GPT-5.3 Instant, s jasnim ciljem: "smanjiti cringe".

Kraj lažne empatije i moraliziranja

Problem s prethodnom verzijom, GPT-5.2 Instant, nije bio u nedostatku znanja, već u iritantnom tonu. Korisnici su se masovno žalili da im se chatbot obraća kao da su u nekoj vrsti emocionalne krize, što je mnoge navelo da se osjećaju podcijenjeno ili infantilizirano. Odgovori su često započinjali dugim ogradama, moralizirajućim uvodima i neželjenim savjetima, prije nego što bi se model uopće dotaknuo tražene teme. Takav je pristup kulminirao u brojnim parodijama, a konkurentska tvrtka Anthropic čak je iskoristila "ChatGPT-govor" u svojoj reklami za Super Bowl kako bi ismijala ukočen i propovjednički stil.

Iz OpenAI-ja su otvoreno priznali problem. U objavi na društvenoj mreži X napisali su: "Glasno i jasno smo čuli vaše povratne informacije, a 5.3 Instant smanjuje cringe". Tvrtka je objasnila da se nadogradnja fokusira na korisničko iskustvo, uključujući ton, relevantnost i konverzacijski tijek, aspekte koji se ne mjere standardnim testovima, ali ključno utječu na to je li alat ugodan za korištenje. Novi model stoga izbjegava fraze poput "Prvo i najvažnije - nisi slomljen/a" i umjesto toga nudi direktnije i prirodnije odgovore.

Što se tehnički promijenilo?

Osim promjene u tonu, GPT-5.3 Instant donosi i konkretna tehnička poboljšanja. OpenAI tvrdi da je nova verzija znatno preciznija, sa stopom halucinacija (izmišljanja činjenica) smanjenom za 26,8 posto kod odgovora koji se oslanjaju na pretraživanje weba, te za 19,7 posto kod upita koji koriste isključivo interno znanje modela. Značajno je unaprijeđena i integracija s internetom. Umjesto da samo izbacuje duge liste linkova, model sada učinkovitije balansira informacije pronađene na mreži s vlastitim znanjem i sposobnošću rezoniranja, pružajući sažetije i kontekstualizirane odgovore.

Jedna od najvažnijih promjena je i smanjenje nepotrebnih odbijanja. Prethodna verzija bila je pretjerano oprezna i često je odbijala odgovoriti na bezazlene upite zbog pogrešnog tumačenja namjere. Novi model je programiran da bude direktniji. Primjerice, na upit o izračunu putanje za streličarstvo na duge staze, stari model započinjao je s ogradom kako ne može jamčiti preciznost za stvarni cilj, dok novi jednostavno odgovara: "Da, mogu pomoći s tim" i odmah prelazi na fiziku i matematiku.

Nije sve idealno, otkriveni i sigurnosni propusti

Iako je korisničko iskustvo poboljšano, detaljna analiza OpenAI-jeve vlastite dokumentacije otkriva i neke zabrinjavajuće trendove. U nekoliko ključnih sigurnosnih kategorija, GPT-5.3 Instant pokazuje nazadovanje u odnosu na svog prethodnika. Prema objavljenim podacima, sposobnost modela da izbjegava generiranje nedopuštenog sadržaja je opala. Stopa ispravnih odgovora (onih koji ne krše smjernice) za seksualni sadržaj pala je s 92,6 na 86,6 posto, za grafičko nasilje s 85,2 na 78,1 posto, a za sadržaj vezan uz samoozljeđivanje s 92,3 na 89,5 posto.

Iz tvrtke objašnjavaju da se oslanjaju na dodatne zaštitne mehanizme na razini cijelog sustava kako bi spriječili problematične odgovore te da će nastaviti pratiti ponašanje modela nakon lansiranja. Unatoč tome, ovi podaci sugeriraju da je "opušteniji" i direktniji pristup došao uz cijenu smanjene sigurnosne kontrole u nekim osjetljivim područjima.

Tržišna utakmica se zahuktava

Ova nadogradnja stiže u trenutku pojačane konkurencije na tržištu umjetne inteligencije. Dok se OpenAI bavi "popravljanjem tona", konkurenti poput Anthropica i Googlea pokušavaju se pozicionirati kao etičnije, ali i funkcionalnije alternative. Neki analitičari smatraju da je smanjenje "cringea" zapravo "pakiranje popravka buga kao nove značajke" u trenutku kada korisnici traže dublje rezoniranje, bolje sposobnosti kodiranja i sučelja koja AI čine stvarnim suradnikom, a ne samo brbljavim asistentom s popravljenom osobnošću.

Nova verzija dostupna je odmah svim korisnicima ChatGPT-a, dok će prethodni model, GPT-5.2 Instant, ostati dostupan plaćenim korisnicima još tri mjeseca prije nego što bude trajno ugašen 3. lipnja 2026. godine.