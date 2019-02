Mars dobio svog Vakulu: Svaki dan otkriva kakvo je vrijeme

U samo nekoliko "klikova" svatko može provjeriti kakvo je vrijeme na Crvenom planetu zahvaljujući novim znanstvenim instrumentima o kojima je NASA izvijestila u utorak.

NASA-ina svemirska sonda InSight omogućuje svakodnevne izvještaje o vremenskim prilikama na Marsu, koji se potom objavljuju na internetskim stranicama, objavila je agencija.

Did you know I’m sending back daily weather reports from #Mars? Highs have been in the single (or negative) digits lately. Overnight lows -- well, let’s just say I'm glad I brought thermal blankets. Brr!



