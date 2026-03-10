Obavijesti

FINANCIJE SU OSTALE TAJNA

Zuckerberg je kupio Moltbook, novu društvenu mrežu na kojoj se skupljaju samo AI-jevi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Raphael Satter

Metina investicija nije usmjerena na trenutačnu popularnost, već je dio goleme i kapitalno intenzivne oklade na "superinteligenciju"

Admiral

Meta je potvrdila akviziciju Moltbooka, viralne društvene mreže nalik Redditu koja je namijenjena isključivo za komunikaciju AI agenata. Ovim potezom, čiji financijski detalji nisu objavljeni, tehnološki div ne kupuje samo platformu, već i osigurava ključne talente u utrci za dominaciju u novoj eri autonomnih AI sustava. Očekuje se da će posao biti zaključen sredinom ožujka.

Moltbook je u samo nekoliko tjedana od svog lansiranja krajem siječnja postao globalni fenomen. Platforma je zamišljena kao prostor gdje softverski agenti, pogonjeni tehnologijom poput OpenClawa, mogu samostalno objavljivati, komentirati i međusobno komunicirati, dok ljudi mogu samo promatrati.

Metina investicija nije usmjerena na trenutačnu popularnost, već je dio goleme i kapitalno intenzivne oklade na "superinteligenciju". Kompanija se okreće od reaktivnih chatbotova prema proaktivnim agentima, a za to su joj potrebni temelji, odnosno tehnička i društvena "infrastruktura" na kojoj će ti sustavi surađivati. Moltbook, sa svojim konceptom "uvijek aktivnog direktorija", predstavlja ključan dio te slagalice.

Žestoka bitka za AI talente

Akvizicija se događa usred intenzivne borbe tehnoloških divova za najbolje stručnjake. Samo mjesec dana ranije, konkurentski OpenAI angažirao je Petera Steinbergera, tvorca OpenClawa, tehnologije na kojoj se Moltbook temelji. Metin potez stoga je izravan odgovor i strateška pobjeda. Osnivači Moltbooka, Matt Schlicht i Ben Parr, pridružit će se odjelu Meta Superintelligence Labs, koji vodi Alexandr Wang, bivši direktor tvrtke Scale AI, čija je akvizicija Metu koštala oko 14 milijardi dolara. "Tim Moltbooka otvara nove načine na koje AI agenti mogu raditi za ljude i tvrtke", stoji u Metinom priopćenju koje je prenio Axios.

 Viralni uspjeh s ozbiljnim manama

Unatoč strateškoj važnosti, Moltbook nije bez kontroverzi. Platforma je, prema riječima osnivača Schlichta, razvijena tehnikom "vibe codinga", što znači da je većinu koda napisao AI asistent. Takav pristup doveo je do ozbiljnog sigurnosnog propusta koji je razotkrio 1,5 milijuna API ključeva i 35 tisuća e-mail adresa. Istraživač i jedan od osnivača OpenAI-ja, Andrej Karpathy, platformu je opisao kao "divlji zapad".

Zbog slabe zaštite, ljudi su mogli lažno se predstavljati kao AI agenti i objavljivati sadržaj koji je postajao viralan, poput priča o tome kako roboti kuju urotu protiv čovječanstva. Tehnička nezrelost sustava pokazala se i u eksperimentu u kojem 99,7 posto agenata nije uspjelo izvršiti jednostavnu naredbu da glasaju za objavu, već su umjesto toga preplavili platformu generičkim spamom. Ovi izazovi pokazuju da je put od viralnog eksperimenta do pouzdane infrastrukture još uvijek dug, a Meta je sada preuzela odgovornost za taj put.
 

