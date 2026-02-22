Obavijesti

VIRTUALNI IDENTITET

Digitalna besmrtnost: Meta patentirala AI uz koji ćete pričati s preminulima

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Digitalna besmrtnost: Meta patentirala AI uz koji ćete pričati s preminulima
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Meta, tehnološki div koji stoji iza platformi poput Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, osigurao je patent za umjetnu inteligenciju koja bi, barem u teoriji, mogla nastaviti vašu prisutnost na društvenim mrežama čak i nakon vaše smrti

Prema dokumentima patenta nazvanog „Simulation of a user of a social networking system using a language model”, koji je prvotno podnesen 2023. godine i odobren krajem prosinca 2025., Meta bi mogla koristiti napredne jezične modele da simulira aktivnost korisnika na društvenim mrežama čak i ako više nisu aktivni — uključujući i situacije kada su korisnici preminuli.

Ovaj sustav bi prikupljao i analizirao sve vaše digitalne tragove — poput:

  • objava, komentara i lajkova
  • poruka i razgovora
  • glasovnih poruka

— kako bi naučio vaš stil i ponašanje te mogao nastaviti komunicirati s drugim korisnicima u vašem „glasu”.

Id love to hear more about this. a businessman using his smartphone to send a text message.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Patent čak spominje mogućnost generiranja odgovora na komentare, slanja poruka ili komentiranja tuđih objava, a u teoriji bi se takav agent mogao povezati i s tehnologijama za glasovne ili video pozive kako bi izgledao „živo”.

„Digitalna osoba” ili digitalna besmrtnost?

U osnovi, ideja je stvoriti neku vrstu digitalne kopije korisnika, što su neki mediji nazvali „digitalnim životom nakon smrti” ili „grief tech”, tehnologijama koje mogu simulirati preminule osobe kako bi njihova prisutnost na mrežama „nikada nije prestala”.

Foto: DREAMSTIME

Meta u patentnoj prijavi navodi da bi takav sustav mogao služiti i drugim scenarijima osim smrti — na primjer, kada netko želi uzeti duži odmor od društvenih mreža, ali želi da njihov profil i dalje funkcionira kao da su „tu”.

Meta kaže: „Nemamo planove za razvoj”

Ipak, iz Meta-e su jasno poručili — trenutno nemaju namjeru razvijati ili komercijalizirati ovu tehnologiju. Patent, prema njihovim riječima, služi da dokumentira ideju i štiti intelektualno vlasništvo, ali ne jamči da će ikada biti implementiran u stvarne proizvode ili usluge.

Etika, privatnost i reakcije javnosti

Stručnjaci upozoravaju da ovakva tehnologija otvara širok raspon etičkih i pravnih pitanja:

  • Sukob s privatnošću: tko ima pravo na digitalnu prisutnost nakon smrti?
  • Psihološki učinci: simulacije preminulih mogu otežavati proces tugovanja ili stvarati lažne emocije.
  • Korištenje podataka: u kojoj mjeri bi se ovakvi digitalni „klonovi” mogli koristiti u marketinške svrhe ili čak manipulirati sadržajem?

Ovakve ideje već su potaknule rasprave na društvenim mrežama, gdje mnogi komentiraju da bi takva tehnologija mogla biti distopija i nalik scenarijima iz serija poput Black Mirror.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Patent ne znači automatski da će tehnologija zaista biti uvedena na platforme poput Facebooka ili Instagrama. Teknološke kompanije često patentiraju ideje koje nikada ne pretvaraju u komercijalne proizvode — ali vijest pokazuje smjer u kojem AI razmišljanja i digitalna prisutnost mogu evoluirati u godinama koje dolaze.

