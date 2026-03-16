Meta planira otpustiti 16.000 ljudi zbog zaokreta prema AI?

Tehnološki div Meta, krovna tvrtka Facebooka, planira otpustiti čak dvadeset posto svoje radne snage, što bi moglo značiti gubitak posla za oko 16.000 zaposlenika. Prema izvještaju Reutersa, viši menadžeri već su dobili upute da počnu s pripremama mjera za rezanje troškova, iako tvrtka još nije službeno potvrdila ove navode. Glasnogovornik tvrtke, Andy Stone, opisao je medijske napise kao "spekulativno izvještavanje o teoretskim pristupima".

Ovaj potez dolazi kao dio strategije usmjerene na masovna ulaganja u umjetnu inteligenciju (AI), koja istovremeno smanjuje potrebu za velikim brojem zaposlenika i stvara ogromne troškove za razvoj nove infrastrukture.

Zuckerberg: AI će dramatično promijeniti način na koji radimo

Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, otvoreno zagovara implementaciju generativne umjetne inteligencije unutar tvrtke. Tijekom predstavljanja financijskih rezultata, najavio je ključnu ulogu koju će AI imati u bliskoj budućnosti.

‌- 2026. bit će godina u kojoj će AI početi dramatično mijenjati način na koji radimo - izjavio je Zuckerberg, dodavši kako su već uočene interne promjene zbog učinkovitosti koju donosi nova tehnologija.

Naglasio je kako projekti koji su nekada zahtijevali velike timove sada mogu biti obavljeni od strane "jedne vrlo talentirane osobe" uz pomoć AI alata.

Stotine milijardi dolara za AI infrastrukturu

Glavni pokretač novog vala otpuštanja su ogromni troškovi ulaganja u infrastrukturu umjetne inteligencije. Meta je najavila da će do 2028. godine potrošiti čak 600 milijardi dolara na podatkovne centre, dok su kapitalni izdaci samo za 2026. procijenjeni na između 115 i 135 milijardi dolara.

Ovi rezovi, ako se ostvare, nadmašit će prethodni veliki val otpuštanja iz takozvane "Godine učinkovitosti" (2022. – 2023.), kada je u dva navrata otpušteno ukupno oko 21.000 zaposlenika. Već ove godine Meta je otpustila oko 1.500 radnika u odjelu Reality Labs.

Unatoč otkazima, tvrtka agresivno kupuje AI startupe. Nedavno su potvrdili akviziciju Moltbooka, društvene mreže za AI agente, a krajem 2025. godine preuzeli su i AI tvrtku Manus za otprilike dvije milijarde dolara.

Trend koji je zahvatio cijeli sektor

Meta nije jedina tvrtka koja zamjenjuje ljudsku radnu snagu umjetnom inteligencijom. Od početka 2026. godine u tehnološkom sektoru najavljeno je više od 45.000 otpuštanja. Amazon je najavio ukidanje 16.000 radnih mjesta, dok je Block, tvrtka u vlasništvu Jacka Dorseyja, otpustila gotovo polovicu svojih radnika, otvoreno navodeći automatizaciju kao razlog.

Analize pokazuju da je u veljači 2026. oko deset posto svih potvrđenih otkaza u Sjedinjenim Američkim Državama bilo izravno povezano s implementacijom AI tehnologija, što ukazuje na strukturnu promjenu u globalnoj ekonomiji