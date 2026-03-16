Netflix je za AI tvrtku Bena Afflecka platio 600 milijuna dolara. Evo što ona zapravo radi

Netflix je u jednoj od svojih najvećih akvizicija u povijesti kupio AI startup InterPositive, koji je u tajnosti osnovao glumac i redatelj Ben Affleck. Iako se spominje vrtoglavi iznos od 600 milijuna američkih dolara, u Hollywoodu se ne priča toliko o cijeni koliko o tehnologiji koja stoji iza nje. Nije riječ o još jednom alatu koji stvara video iz ničega, već o nečemu što bi moglo iz temelja promijeniti postprodukciju, najzahtjevniji i najskuplji dio stvaranja filma.

Jedna od najvećih Netflixovih kupnji

Prema izvještajima Bloomberga, posao je "težak" do 600 milijuna dolara. Točan iznos gotovine koji je Netflix odmah isplatio nešto je niži, a konačna cifra ovisit će o budućem uspjehu i ispunjenju zadanih ciljeva. Unatoč tome, ova akvizicija svrstava se među najznačajnije Netflixove investicije ikad, odmah uz kupnju tvrtke Roald Dahl Story Company za koju su izdvojili oko 700 milijuna dolara. Affleck je tvrtku tiho pokrenuo 2022. godine uz podršku investicijske tvrtke RedBird Capital Partners, a sada postaje viši savjetnik u Netflixu, dok se njegov cijeli tim od šesnaest inženjera, istraživača i kreativaca pridružuje streaming divu.

Revolucija u montaži, a ne stroj za stvaranje filmova

Ključno pitanje koje se postavlja jest - što InterPositive zapravo radi? Za razliku od kontroverznih generativnih AI alata koji stvaraju potpuno nove videozapise na temelju tekstualnih uputa, InterPositive je napredni alat za postprodukciju. Njegova svrha nije zamijeniti redatelje i snimatelje, već im dati moćne alate za doradu već snimljenog materijala. Sustav funkcionira tako da uzima sav sirovi materijal snimljen na setu (u filmskom žargonu poznat kao "dailies") i na temelju njega stvara jedinstveni AI model prilagođen isključivo tom filmu ili seriji. To znači da se AI ne trenira na tuđim filmovima ili nasumičnim videima s interneta, čime se štite autorska prava i izbjegavaju etičke zamke koje prate veći dio AI industrije.

Ben Affleck je naglasio da je sustav dizajniran da rješava specifične probleme s kojima se i sam susretao kao redatelj. Cilj nije automatizacija kreativnosti, već uklanjanje tehničkih i logističkih prepreka koje često stoje na putu filmskoj viziji.

‌- Ovdje se ne radi o tekstualnim naredbama ili generiranju nečega iz ničega. Gradite model od vlastitog materijala. Tako to funkcionira. Morate prvo stvoriti svoj film prije nego što uopće možete izgraditi model oko njega koristeći AI - pojasnio je Affleck u videu koji je objavio Netflix.

Što sve može InterPositive?

Praktične mogućnosti tehnologije su impresivne. Redatelj može, tjednima nakon što je set rasformiran, odlučiti promijeniti osvjetljenje u nekoj sceni, ukloniti sjenu mikrofona koja je slučajno upala u kadar ili digitalno obrisati žice koje su držale kaskadera tijekom akcijske scene. Alat omogućuje i ispravljanje grešaka u kontinuitetu, poput šalice kave koja se tajanstveno pomiče po stolu između dva kadra. Jedna od najzanimljivijih opcija je mogućnost "reframinga", odnosno promjene kuta snimanja ili kadriranja, pa čak i stvaranja kadra koji je na snimanju propušten, a sve to koristeći podatke prikupljene iz postojećeg materijala.

‌- Možete koristiti vlastiti model da uklonite žice na kaskaderskim scenama, prekadrirate snimku, dobijete kadar koji ste propustili, oblikujete osvjetljenje, poboljšate pozadinu - objasnio je Affleck.

‌- Ako možete ukloniti neke od tih problema, da, možete to učiniti brže, možete to učiniti lakše, dajete više izbora, dajete više prilika, dobivate više epizoda svojih omiljenih serija, dobivate više ljudskog rada.

Hollywood u strahu, a Netflix jača poziciju

Ova akvizicija događa se u vrijeme dok Hollywoodom vlada nervoza zbog sve bržeg prodora umjetne inteligencije. Mnogi filmski radnici strahuju da će studiji koristiti AI kako bi smanjili troškove i eliminirali radna mjesta. Netflix, s druge strane, ovom kupnjom jasno pokazuje svoju strategiju - umjesto da se oslanja na vanjske tvrtke, želi razviti vlastite, interne AI alate. Time ne samo da potencijalno smanjuju troškove vizualnih efekata i ubrzavaju produkciju, već i stječu prednost pred konkurencijom. Amazon također razvija vlastite AI timove za filmsku i TV produkciju, dok je Disney sklopio partnerstvo s tvrtkom OpenAI.

Tehnologija InterPositivea više nije samo koncept. Prema dostupnim informacijama, poznati redatelj David Fincher već ju je koristio na svom nadolazećem filmu u kojem glumi Brad Pitt. Netflix planira alate ponuditi svojim kreativnim partnerima, ali ih zasad ne namjerava komercijalno prodavati drugim studijima. Time moćnu tehnologiju zadržavaju isključivo za sebe, što bi im moglo donijeti značajnu prednost u nadolazećim godinama streaming ratova.