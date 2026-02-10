Obavijesti

Tech

SIGURNOST NA INTERNETU

Microsoft objavio novo istraživanje povodom Dana sigurnijeg interneta

Piše Tin Žigić,
Foto: Dado Ruvic

Povodom Dana sigurnijeg interneta, Microsoft upozorava na sve izraženije rizike u digitalnom okruženju te ističe svoju dugogodišnju predanost pristupu „sigurnost ugrađena u dizajn“ (eng. safety by design) – osobito u trenutku kada umjetna inteligencija snažno mijenja način na koji djeca i mladi koriste digitalne tehnologije diljem Adriatic regije.

Najnoviji rezultati Globalnog istraživanja o online sigurnosti, koje se provodi već desetu godinu zaredom, pokazuju da se korisnici danas osjećaju povezanije i produktivnije nego ikad prije. Istodobno, digitalni rizici nastavljaju rasti, a tinejdžeri se pritom izdvajaju kao jedna od najizloženijih skupina.

Istraživanje pokazuje da su govor mržnje (35 %), internetske prijevare i lažne poruke (29 %) te cyberbullying (23 %) i dalje među najčešćim prijetnjama na internetu. Posebno zabrinjava pad povjerenja korisnika u vlastitu sposobnost prepoznavanja AI-generiranog sadržaja – udio onih koji vjeruju da mogu prepoznati deepfake materijale pao je s 46 % na samo 25 %. Više od polovice žrtava internetskih prijevara pritom smatra da je u napadu na neki način sudjelovala umjetna inteligencija.

VAŠ OSOBNI AI Microsoft pustio Copilota - AI agenta koji djeluje u One Driveu
Microsoft pustio Copilota - AI agenta koji djeluje u One Driveu

S druge strane, ohrabruju podaci koji pokazuju da mladi razvijaju veću otpornost i svijest o online rizicima. Čak 72 % tinejdžera razgovaralo je s roditeljima, prijateljima ili nastavnicima nakon što su doživjeli neugodno ili rizično online iskustvo, dok se stope prijavljivanja neprimjerenog sadržaja i ponašanja iz godine u godinu povećavaju. Ovi trendovi jasno potvrđuju koliko su edukacija, uključenost zajednice i odgovoran razvoj tehnologije ključni za sigurnije digitalno okruženje.

„Djeci i mladima digitalni svijet otvara velike mogućnosti, ali i nove, sve složenije rizike. Zato u Microsoftu sigurnost ugrađujemo u dizajn naših proizvoda i usluga – od alata poput Windows Family Safety i sigurnosnih rješenja na Xboxu do edukativnih sadržaja kao što je Minecraft Education CyberSafe svijet ‘Bad Connection?’. Naš je cilj, u suradnji s obiteljima i edukatorima, pomoći mladima da razviju digitalne vještine, kritičko razmišljanje i povjerenje potrebno za sigurno i odgovorno sudjelovanje u digitalnom okruženju“, izjavio je Tomislav Vračić, regionalni direktor za tehnologiju u Microsoftu za južnu Europu.

DRUŠTVENA MREŽA ZA AI Infiltrirali se u mrežu AI botova, evo planiraju li vladati ljudima!
Infiltrirali se u mrežu AI botova, evo planiraju li vladati ljudima!

Tijekom 2026. godine Microsoft će nastaviti suradnju s javnim sektorom, obrazovnim institucijama, organizacijama civilnog društva i industrijskim partnerima kako bi dodatno ojačao digitalne vještine, poticao odgovornu uporabu umjetne inteligencije te pridonio razvoju sigurnijih i uključivijih online okruženja.

Dan sigurnijeg interneta i ove godine podsjeća da je stvaranje sigurnije digitalne budućnosti zajednička odgovornost – koja zahtijeva suradnju, kontinuiranu edukaciju i tehnologiju osmišljenu s ljudima u središtu.

