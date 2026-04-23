Microsoft spustio cijene Game Passa nakon bijesa igrača, ali opet postoji neugodna kvaka

Microsoft je najavio reviziju cijena za svoju pretplatničku uslugu Xbox Game Pass. Dva od četiri dostupna plana sada će biti jeftinija, ali uz određene promjene u sadržaju koji nude.

Jeftiniji Ultimate i PC planovi

Tvrtka mijenja cijenu najskupljeg Ultimate plana s 29,99 dolara na 22,99 dolara. Međutim, ovaj plan više neće dobivati nove naslove iz serijala Call of Duty na dan izlaska. Umjesto toga, postat će dostupni tijekom blagdanske sezone sljedeće godine, otprilike godinu dana kasnije. Postojeći Call of Duty naslovi i dalje će biti dostupni u sklopu pretplate.

Cijena PC Game Pass plana također je snižena te će sada iznositi 13,99 dolara umjesto 16,49 dolara. Iste promjene vezane za Call of Duty naslove koje vrijede za Ultimate plan primjenjivat će se i na PC plan.

Cijene i pogodnosti za Essential i Premium planove ostaju nepromijenjene.

Reakcija na ranije drastično poskupljenje

Microsoft je promjene cijena za Xbox Game Pass najavio još u listopadu prošle godine. Tada se radilo o znatnim poskupljenjima, pri čemu je cijena Ultimate plana porasla za nevjerojatnih 50 posto, a PC plana za 37,5 posto. Cijene dva jeftinija plana nisu se mijenjale, ali je zato knjižnica dostupnih igara u njima značajno smanjena.

Iz Microsofta su pokušali opravdati poskupljenja uključivanjem sadržaja kao što su Ubisoft+ Classics i Fortnite Crew, no mnogi su korisnici te dodatke smatrali neopravdanima ili potpuno nepotrebnima. Reakcija korisnika bila je toliko žestoka da se Microsoftova web stranica srušila pod navalom ljudi koji su žurili otkazati svoje pretplate, kako je prenio GSM Arena.

Cjenovno sidrenje kao poslovna taktika

Kao što znamo, ništa ne potiče tvrtku na brzu akciju kao udarac po financijama. Ipak, nove cijene su i dalje više nego što su bile prije poskupljenja, kada su Ultimate plan stajao 19,99 dolara, a PC Game Pass 11,99 dolara. Ovo se može promatrati kao slučaj takozvanog cjenovnog sidrenja od strane Microsofta.

Planovi su sada i objektivno lošiji za mnoge korisnike koji su ih ranije birali upravo zbog mogućnosti igranja novih Call of Duty naslova od prvog dana. Nadalje, Essential i Premium planovi i dalje su praktički besmisleni zbog svojih ograničenih knjižnica igara te više-manje postoje kao mamci koji bi vas trebali usmjeriti prema skupljem Ultimate planu.

Unatoč svemu, ako ste ionako razmišljali o odabiru jednog od dva skuplja plana, oni su sada jeftiniji nego što su bili prije samo nekoliko dana.

*uz korištenje AI-ja