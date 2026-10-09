MIJENJAM BRANŠU SpaceX želi postati veliki mobilni operater

Tvrtka SpaceX otkrila je planove prema kojima želi postati veliki mobilni operater, a ne samo pružatelj usluga satelitskog interneta. Kako bi ostvarila taj cilj, tvrtka je dogovorila preuzimanje cjelokupnog portfelja spektra od 800 MHz od tvrtke Grain Management. Ovaj potez izravno će ugroziti pozicije dosadašnjih divova na američkom tržištu mobilnih komunikacija.

Preuzimanje spektra rješava ključne tehničke probleme

Prema dostupnim informacijama, akvizicija uključuje portfelj licenci za spektar niskog pojasa do 14 megaherca u pojasu od 800 MHz. Ovaj dogovor još uvijek čeka odobrenje nadležnih regulatornih tijela, odnosno američke Savezne komisije za komunikacije (FCC). Ako dobiju zeleno svjetlo, SpaceX će dobiti ključan alat za širenje svojih usluga i ulazak na tržište na kojem dominiraju operateri na zemlji.

Pristup spektru niskog pojasa rješava jednu od najvećih tehničkih prepreka za projekt Starlink. Dosadašnji frekvencijski rasponi imali su problema s probijanjem kroz zidove i druge prepreke, što je ograničavalo upotrebu u zatvorenim prostorima. Novi spektar omogućit će signalu da lako prodire kroz fizičke barijere, čime se Starlink Mobile pretvara u snažnu alternativu postojećim mobilnim mrežama.

Značajna prednost ovog poteza leži u činjenici da većina današnjih mobilnih uređaja već podržava pojas od 800 MHz. To znači da će tvrtka moći ponuditi svoje usluge milijunima potencijalnih korisnika bez potrebe za kupnjom novih, specijaliziranih pametnih telefona. Uz to, Starlinkov širokopojasni internet nastavit će osiguravati pouzdan signal i u najudaljenijim područjima.

Razvoj nove generacije satelita i dozvole

​- Uz ovaj novi spektar niskog pojasa i našu Gen2 konstelaciju, Starlink Mobile sada može postati prvi mrežni operater koji primjenjuje i satelitski i zemaljski spektar - poručili su iz SpaceX-a.

Nedavno je FCC ovlastio SpaceX za postavljanje 15 tisuća Starlink Mobile Gen2 satelita koji su optimizirani za spektar od 2 GHz. Iz tvrtke tvrde da će ovi novi sateliti isporučivati više od sto puta veću propusnost u odnosu na trenutačnu generaciju. To će SpaceX-u dati nevjerojatnu sposobnost pružanja brzog interneta u još više regija diljem svijeta.

Regulatorna agencija FCC također je odobrila izuzeće koje tvrtki dopušta pružanje bežičnih usluga izravno potrošačima. Time su zaobišli raniju potrebu za sklapanjem ugovora o najmu s postojećim operaterima na zemlji. Izvršni direktor Elon Musk opisao je ovo preuzimanje kao posljednji ključni dio slagalice potreban za potpunu telefonsku pokrivenost u Americi.

Sama najava ovih planova izazvala je potrese na tržištu i zabrinula etablirane telekomunikacijske tvrtke. Dionice velikih američkih operatera poput AT&T-a, Verizona i T-Mobilea zabilježile su osjetan pad nedugo nakon što je SpaceX javno objavio svoje ambiciozne namjere.

Promjena odnosa snaga na tržištu komunikacija

Ulazak SpaceX-a na tržište mobilnih usluga uvelike komplicira njihovo postojeće partnerstvo s T-Mobileom. Prvotna suradnja bila je osmišljena isključivo kako bi se osigurala dodatna satelitska pokrivenost u područjima bez signala. Međutim, najnoviji potezi jasno pokazuju namjeru prelaska u direktnu i potpunu konkurenciju svim glavnim igračima na američkom tržištu.

Kao odgovor na rastuću prijetnju, pojedini izvori navode da su AT&T, Verizon i T-Mobile formirali zajedničko ulaganje usmjereno upravo na izravnu povezivost satelita i telefona. Na tržištu već djeluju i drugi igrači poput tvrtke AST SpaceMobile, ali vertikalna integracija daje SpaceX-u golemu prednost jer sami proizvode vlastite rakete i opremu za orbitu.

Unatoč snažnom zamahu, potpuna realizacija ovih planova zahtijevat će vremena i velika tehnička ulaganja. Postavljanje čitave konstelacije Gen2 satelita dugotrajan je proces, a puna operativna dostupnost maloprodajne usluge Starlink Mobile tek treba biti službeno određena. Ipak, ovi koraci predstavljaju jasan izazov dosadašnjem poretku u industriji i najavljuju eru mnogo kompetitivnije bežične pokrivenosti.

*uz korištenje AI-ja