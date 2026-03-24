YouTube ima novo pitanje za vas: Je li ovaj video 'AI smeće'?

YouTube je počeo testirati novu značajku koja od gledatelja traži da ocijene je li video koji su upravo pogledali "AI smeće", što je kolokvijalni naziv za nekvalitetan sadržaj generiran umjetnom inteligencijom. Nakon odgledanog videa, nekim se korisnicima na mobilnoj aplikaciji prikazuje anketa s pitanjem: "Imate li osjećaj da je ovo AI smeće?" ili "Koliko ovaj video djeluje kao niskokvalitetni AI?". Odgovori su ponuđeni na skali od pet stupnjeva, od "Nimalo" do "Ekstremno". Ovaj potez predstavlja pokušaj platforme da se uhvati u koštac s rastućom plimom repetitivnog i često besmislenog sadržaja koji se masovno proizvodi pomoću AI alata s ciljem brze zarade od oglasa. Iako je značajka trenutno u fazi testiranja na malom uzorku korisnika, signalizira da YouTube traži nove načine za filtriranje sadržaja koji narušava korisničko iskustvo.

Poplava besmislenog sadržaja na platformi

Problem takozvanog "AI smeća" postao je golem. Prema jednoj nedavnoj studiji, čak 21 posto videozapisa preporučenih potpuno novim korisničkim računima spada u kategoriju AI smeća, dok se trećina može klasificirati kao "brainrot" - širi pojam za repetitivan sadržaj niske vrijednosti. Drugo istraživanje otkrilo je stotine kanala koji objavljuju isključivo takav materijal, a zajedno su prikupili više od 63 milijarde pregleda i ostvarili procijenjeni godišnji prihod od preko sto milijuna dolara.

Ovaj sadržaj često cilja i najmlađu publiku. Izvršni direktor YouTubea, Neal Mohan, u siječnju 2026. godine označio je borbu protiv nekvalitetnog AI sadržaja kao jedan od glavnih prioriteta kompanije, naglasivši kako postaje sve teže razlikovati stvaran sadržaj od onog generiranog umjetnom inteligencijom.

Treći stup obrane ili trening za napredniji AI?

Novi sustav ocjenjivanja zamišljen je kao "treći stup obrane", nadopunjujući postojeće automatizirane sustave i timove ljudskih moderatora koji se teško nose s ogromnom količinom novog materijala. Međutim, potez je odmah izazvao i skepticizam među korisnicima. Na društvenim mrežama poput X-a brzo se proširila teorija da YouTube ne koristi ove podatke kako bi suzbio nekvalitetan sadržaj, već kako bi trenirao vlastite AI modele da stvaraju još uvjerljivije i teže prepoznatljive videozapise.

Korisnici su povukli paralele s prošlim praksama tehnoloških divova. Google, vlasnik YouTubea, godinama je koristio reCAPTCHA testove, gdje korisnici identificiraju objekte na slikama, kako bi besplatno trenirao svoje sustave za prepoznavanje slika. Sumnje dodatno potpiruje činjenica da i sam YouTube razvija vlastite AI alate koji kreatorima omogućuju stvaranje sadržaja pomoću jednostavnih tekstualnih naredbi.

Jedan od korisnika na platformi X sažeo je strahove mnogih: "YouTube vas ne pita 'je li ovo AI smeće' da bi vas zaštitio. Koriste vas da istreniraju svoj idući AI kako bi proizvodio smeće toliko dobro da nikad nećete primijetiti razliku. I natjerali su vas da to radite besplatno".

Nejasna budućnost i briga za kreatore

YouTube još nije službeno objavio kako planira koristiti prikupljene povratne informacije. Analitičari pretpostavljaju da bi videozapisi koji budu često označeni kao "AI smeće" mogli biti degradirani u algoritmu za preporuke, izgubiti mogućnost monetizacije ili čak biti uklonjeni.

Ovakav pristup, međutim, izaziva zabrinutost kod kreatora koji koriste AI alate na legitiman način - za poboljšanje kvalitete videa, automatsko prevođenje ili stvaranje vizualnih efekata. Postoji bojazan da bi subjektivne ocjene gledatelja mogle nepravedno kazniti visokokvalitetan sadržaj samo zato što je u njegovoj izradi korištena umjetna inteligencija. Također, ostaje otvoreno pitanje potencijalne zloupotrebe sustava kroz organizirane kampanje masovnog prijavljivanja sadržaja konkurentskih kanala.