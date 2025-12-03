Misteriozni međuzvjezdani objekt ima 'otkucaje srca'? 'Ako su to mali zeleni, opušteni su'

Još nas jako malo vremena dijeli od najbližeg susreta s misterioznim međuzvjezdanim objektom 3I/ATLAS. Očekuje se da će 19. prosinca proći na udaljenosti od "samo" 270 milijuna kilometara od Zemlje, pružajući astronomima jedinstvenu priliku da izbliza prouče ovog svemirskog putnika dok juri kroz naš Sunčev sustav. No, ono što ovaj objekt čini posebno intrigantnim jest neobičan signal koji odašilje – svjetlosni puls koji se ponavlja poput otkucaja srca, piše Futurism.com.

Otkriven 1. srpnja 2025. godine pomoću teleskopa ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) u Čileu, 3I/ATLAS je tek treći potvrđeni međuzvjezdani objekt ikad uočen. Svoj najbliži prilazak Suncu, poznat kao perihel, dosegnuo je 29. listopada, a sada se približava Zemlji, dok znanstvena zajednica s nestrpljenjem prati svaki njegov pokret.

'Otkucaji srca' iz dubokog svemira

Promatranja zemaljskim teleskopima otkrila su fascinantan fenomen. Znanstveni rad, objavljen u listopadu u časopisu Astronomy & Astrophysics potvrdio je da 3I/ATLAS emitira pulsirajuću svjetlost koja se ponavlja u pravilnom ritmu od 16.16 sati. Iako ovakav "otkucaj srca" odmah budi maštu i asocijacije na izvanzemaljski život, znanstvenici nude i znatno prizemnije objašnjenje.

Najvjerojatniji uzrok ovog fenomena je rotacija samog objekta.

Kako se komet okreće oko svoje osi, ponaša se poput međuzvjezdanog svjetionika.

- U kontekstu prirodnog kometa, to može nastati zbog mlaza okrenutog prema Suncu koji se aktivira samo kada je veliki džep leda na jednoj strani jezgre okrenut prema Suncu - napisao je harvardski astronom Avi Loeb u svom blogu, objašnjavajući da se zbog toga koma – magloviti omotač od leda i prašine oko jezgre – "napumpa" svaki put kad taj dio bude obasjan.

Ova aktivnost, dodaje, može nalikovati "otkucaju srca s oblačićem plina i prašine koji služi kao struja 'krvi' kroz komu".

Harvardov astronom ne isključuje izvanzemaljsku tehnologiju

Ipak, upravo je Avi Loeb poznat po svojim kontroverznim teorijama o međuzvjezdanom objektu 'Oumuamua, ponovno uzburkao duhove. Iako većina znanstvenika vjeruje da je 3I/ATLAS prirodni komet, Loeb ne isključuje mogućnost da bi pulsirajući mlazovi mogli biti tehnološke prirode.

"Kod tehnološkog objekta, smjer pulsirajućeg mlaza mogao bi biti proizvoljan i ne nužno usmjeren prema Suncu", napisao je, sugerirajući da bi to mogao biti oblik pogona ili manevriranja.

Loeb predlaže da se napravi "film" koji bi pratio periodično pojačavanje sjaja mlazova tijekom nekoliko dana. Na temelju orijentacije tih pulseva u odnosu na Sunce, tvrdi, moglo bi se utvrditi jesu li prirodni ili tehnološki.

'Ako su to vanzemaljci, onda su jako, jako opušteni'

S druge strane, mnogi znanstvenici pozivaju na oprez i smatraju da nema razloga za spekulacije o izvanzemaljcima. Dr. Matthew Genge, stručnjak za kozmičku prašinu s Imperial Collegea u Londonu, medijsku pompu oko kometa nazvao je "smiješnom".

- Postoji periodično pojačavanje sjaja kometa. To zapravo nije ništa neobično. Događa se jednom svakih 16 sati, pa ako su to otkucaji srca, onda su ti vanzemaljci stvarno, stvarno super opušteni, jer je to nevjerojatno sporo - našalio se Genge.

On objašnjava da je najvjerojatnije objašnjenje postojanje posebno nestabilnog dijela leda na površini kometa. Kada rotacija taj dio izloži Suncu, led se zagrijava i naglo pretvara u plin, izbacujući mlazove prašine i plina.

- To samo potvrđuje da se ponaša kao komet. Izgleda kao komet, ponaša se kao komet... stoga je najvjerojatnije komet - zaključio je.



