Po prvi put ni u svemiru nema slobodnog mjesta za parking

Međunarodna svemirska postaja (ISS) u orbiti je oko Zemlje već četvrt stoljeća, no tek je ovog tjedna ispisala povijest. Po prvi put u 25 godina, svih osam njezinih priključnih portova istovremeno je zauzeto, stvarajući pravu "prometnu gužvu" 400 kilometara iznad naših glava.

Ovaj povijesni trenutak dogodio se nakon što je teretna letjelica Cygnus XL tvrtke Northrop Grumman ponovno instalirana na svoje mjesto na modulu Unity. Time je popunjen i posljednji slobodni "parking" na ovoj orbitalnoj znanstvenoj postaji.

Foto: NASA

Prava međunarodna flota u orbiti

Na postaji se trenutno nalazi impresivna flota svemirskih letjelica iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Japana, što potvrđuje njezin status globalnog središta za operacije u niskoj Zemljinoj orbiti.

Osam letjelica koje su trenutno spojene na kompleks su:

Dvije letjelice SpaceX Crew Dragon

Dvije ruske letjelice Sojuz s ljudskom posadom

Dva ruska teretna broda Progress

Japanska teretna letjelica HTV-X1 (agencija JAXA)

Teretna letjelica Cygnus XL

Složeni orbitalni ples

Da bi se ovaj rekord postigao, kontrolori misije u Houstonu morali su izvesti pravi orbitalni ples. Prošlog tjedna, koristeći robotsku ruku Canadarm2, privremeno su odvojili i pomaknuli letjelicu Cygnus XL kako bi oslobodili prostor za pristajanje ruske letjelice Sojuz MS-28.

"Pomicanje Cygnusa XL koordinirano je između NASA-e, Northrop Grummana i Roscosmosa kako bi se osigurao slobodan prolaz za dolazak letjelice Sojuz MS-28 s posadom 27. studenog", objavila je NASA. Nakon što je nova posada sigurno stigla, Cygnus je vraćen na svoje mjesto, čime je postaja službeno postala "potpuno popunjena".

Živo na postaji: Deset članova posade

Na postaji je trenutno desetero astronauta i kozmonauta u sklopu Ekspedicije 73. Troje novih članova – NASA-in astronaut Chris Williams te kozmonauti Roscosmosa Sergej Kud-Sverčkov i Sergej Mikajev – stigli su na Dan zahvalnosti letjelicom Sojuz MS-28. Oni će na postaji provesti oko osam mjeseci, provodeći znanstvena istraživanja.

No, gužva neće dugo trajati. Već 8. prosinca, NASA-in astronaut Jonny Kim i kozmonauti Sergej Rižikov i Aleksej Zubricki ukrcat će se u svoju letjelicu Sojuz MS-27 i vratiti na Zemlju, čime će se broj stanovnika orbitalne postaje smanjiti na sedam.

Ovaj rekordni trenutak ne samo da je tehničko postignuće, već i jasan pokazatelj velike potražnje za orbitalnom infrastrukturom, što je ohrabrujuće s obzirom na to da se planira umirovljenje ISS-a oko 2030. godine.