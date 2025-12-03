Obavijesti

Po prvi put ni u svemiru nema slobodnog mjesta za parking

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: NASA

Ovaj povijesni trenutak dogodio se nakon što je teretna letjelica Cygnus XL tvrtke Northrop Grumman ponovno instalirana na svoje mjesto na modulu Unity. Time je popunjen i posljednji slobodni "parking" na ovoj orbitalnoj znanstvenoj postaji.

Međunarodna svemirska postaja (ISS) u orbiti je oko Zemlje već četvrt stoljeća, no tek je ovog tjedna ispisala povijest. Po prvi put u 25 godina, svih osam njezinih priključnih portova istovremeno je zauzeto, stvarajući pravu "prometnu gužvu" 400 kilometara iznad naših glava.

Foto: NASA

Prava međunarodna flota u orbiti

Na postaji se trenutno nalazi impresivna flota svemirskih letjelica iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Japana, što potvrđuje njezin status globalnog središta za operacije u niskoj Zemljinoj orbiti.

Osam letjelica koje su trenutno spojene na kompleks su:

  • Dvije letjelice SpaceX Crew Dragon
  • Dvije ruske letjelice Sojuz s ljudskom posadom
  • Dva ruska teretna broda Progress
  • Japanska teretna letjelica HTV-X1 (agencija JAXA)
  • Teretna letjelica Cygnus XL

Složeni orbitalni ples

Da bi se ovaj rekord postigao, kontrolori misije u Houstonu morali su izvesti pravi orbitalni ples. Prošlog tjedna, koristeći robotsku ruku Canadarm2, privremeno su odvojili i pomaknuli letjelicu Cygnus XL kako bi oslobodili prostor za pristajanje ruske letjelice Sojuz MS-28.

"Pomicanje Cygnusa XL koordinirano je između NASA-e, Northrop Grummana i Roscosmosa kako bi se osigurao slobodan prolaz za dolazak letjelice Sojuz MS-28 s posadom 27. studenog", objavila je NASA. Nakon što je nova posada sigurno stigla, Cygnus je vraćen na svoje mjesto, čime je postaja službeno postala "potpuno popunjena".

Živo na postaji: Deset članova posade

Na postaji je trenutno desetero astronauta i kozmonauta u sklopu Ekspedicije 73. Troje novih članova – NASA-in astronaut Chris Williams te kozmonauti Roscosmosa Sergej Kud-Sverčkov i Sergej Mikajev – stigli su na Dan zahvalnosti letjelicom Sojuz MS-28. Oni će na postaji provesti oko osam mjeseci, provodeći znanstvena istraživanja.

No, gužva neće dugo trajati. Već 8. prosinca, NASA-in astronaut Jonny Kim i kozmonauti Sergej Rižikov i Aleksej Zubricki ukrcat će se u svoju letjelicu Sojuz MS-27 i vratiti na Zemlju, čime će se broj stanovnika orbitalne postaje smanjiti na sedam.

Ovaj rekordni trenutak ne samo da je tehničko postignuće, već i jasan pokazatelj velike potražnje za orbitalnom infrastrukturom, što je ohrabrujuće s obzirom na to da se planira umirovljenje ISS-a oko 2030. godine.

