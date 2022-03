Mreža budućnosti: HT i Nokia u Rijeci među prvima u svijetu testirali optiku na čak 20 Gbps

Sadašnje optičke mreže koje omogućuju brzine od 10 gigabita dovoljne su za najnovije tehnologije poput virtualne stvarnosti, 8K prijenosa videa, industrije 4.0, no gradovi budućnosti, automatizacija i cloud bit će 'gladniji' za još većim brzinama prijenosa podataka.

Hrvatski Telekom i Nokia u četvrtak su u riječkom laboratoriju HT-a među prvima u svijetu testirali naprednu optičku 25G PON tehnologiju. Radi se o najnovijoj generaciji optičke mreže, koja povećava brzinu preuzimanja i prijenosa na ekstremne brzine pa je tako u riječkom laboratoriju izmjerena brzina od 20 gigabita u sekundi.

Kako su pojasnili iz HT-a, ova 25G PON tehnologija je deset puta brža od GPON tehnologije kojom je HT prvi put omogućio gigabitni širokopojasni pristup još 2007. godine i dva i pol puta brža od XGS-PON tehnologije primjenjive u HT mreži od 2021. godine.

Oprema koju Hrvatski Telekom trenutačno koristi je spremna za 25G PON što znači da nije potrebno provoditi prilagodbe glavnih sustava kako bi se realizirala njena komercijalna dostupnost što će omogućiti njenu komercijalnu primjenu kada budu razvijene korisničke usluge za ovakve ultra-velike propusnosti mreže.

Odnosno, tvrtke koje bi trebale ovako velike podatkovne brzine trebat će praktično nabaviti samo nove routere kad se ova mreža počne komeracijalno nuditi. Tehnički bi takvi routeri mogli biti dostupni već za par mjeseci, no pitanje je tko će to još trebati. Moguće je zamisliti da bi kod nas to bil tvrtke poput Infobipa ili Rimac Automobila.

Iz HT-a su istaknuli i da se ove godine očekuju prve mreže u stvarnoj primjeni.

Najveće prednosti 25G PON optike su veliki kapaciteti, optimizacija troškova, šira primjena i jednostavno uvođenje u postojeću optičku mrežu HT-a, a njena primjena ubrzat će uvođenje i razvoj naprednih rješenja visokih performansi, kao što su big data, umjetna inteligencija i strojno učenje, 5G transport putem PON-a i veleprodajne usluge ultra-velikih kapaciteta.

Inače, u ovom testu prikazali su brzinu od 20 Gbps, a uskoro planiraju postići i simetričnu brzinu od 25 Gbps u uploadu i downloadu.

- Prije deset godina lansirana je tehnologija koja je omogućila prelazak na HDTV bez koje mnogi od nas ne bi mogli zamisliti svakodnevicu, a danas 25G PON optička mreža stvara povijest s brzinama 200 puta bržim nego tada. Testiranjem 25G PON optike među prvima u svijetu, Hrvatski Telekom pokazuje svoju predanost uspostavljanja i održavanja najboljeg korisničkog iskustva kroz praćenje i uvođenje najmodernijih svjetskih tehnoloških trendova - izjavio je Ivan Uremović, direktor Odjela strategije i planiranja pristupnih mreža.

Hrvatski Telekom jedna je od prvih tvrtki iz Deutsche Telekom Grupe koja testira Nokijinu širokopojasnu 25G PON optiku.

Manfred Egger, voditelj razvoja poslovanja fiksnih pristupnih mreža za Deutsche Telekom i središnju Europu u Nokiji, rekao je: “25G PON radi besprijekorno na istom hardveru s postojećim GPON i XGS-PON širokopojasnim tehnologijama. Vrlo smo ponosni što smo uspješno završili ovo važno testiranje koje potvrđuju lakoću s kojom davatelji komunikacijskih usluga mogu proširiti opseg i kapacitet širokopojasnog pristupa.“

Dok je ovo tehnologija koja se može koristiti na postojećoj mrežnoj opremi, u razvoju su još brže optičke mreže od 50 i 100 gigabita. No, one će trebati i novu opremu, a i treba istaknuti da je to tehnologija koja je još u razvoju i prototipnoj fazi te standardizaciji i još je barem nekoliko godina udaljena od realizacije.

U 2021. na optiku spojili 100.000 kućanstava

Hrvatski Telekom navodi da je u 2021. povećao svoju nepokretnu mrežu s uvođenjem optike za novih 100.000 kućanstava i poduzeća te je povećana ukupna pokrivenost FTTH-om za 30 posto u odnosu na prošlu godinu. A ova tehnologija koju su sada prikazali omogućit će i lakše uvođenje 5G mreža.

Kako kažu iz kompanije i ove godine nastavljaju povećanje nepokretne mreže i ulaganje u gigabitne mreže uz snažan fokus na izgradnju optičke infrastrukture.