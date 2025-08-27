Obavijesti

Musk protiv OpenAI-ja: Meta odbila predati dokumente, odvjetnici Muska stali u obranu

Foto: DADO RUVIC/REUTERS

U utorak su pak Muskovi odvjetnici sudu rekli kako je OpenAI od njih već dobio dokumente vezane za pokušaj kupnje

Odvjetnici Elona Muska zatražili su od suda da odbije zahtjev OpenAI‑ja prema kojem kompanija traži od Mete uvid u dokumente vezane za Muskov pokušaj preuzimanja OpenAI-ja za 97,4 milijarde dolara, pokazuje sudski spis. Prošli tjedan OpenAI optužio je Muska kako je početkom godine pokušao nagovoriti Marka Zuckerberga da se pridruži pokušaju preuzimanja OpenAI‑ja, ali da direktor Mete nije na to pristao.

OpenAI zatim je zatražio da sud naredi Meti predaju dokumenata i komunikacije vezane za Muskov pokušaj preuzimanja kompanije. Meta je od suda zatražila da odbije taj zahtjev, navodeći kako bi OpenAI relevantne dokumente trebao tražiti od Muska i njegovog startupa za umjetnu inteligenciju xAI‑ja.

U utorak su pak Muskovi odvjetnici sudu rekli kako je OpenAI od njih već dobio dokumente vezane za pokušaj kupnje. Dodali su i da OpenAI‑jevo "veliko razotkrivanje" nije relevantno za trenutnu fazu suđenja.

RAZLAZ S TRUMPOM? Musk odustaje od svoje stranke kako bi podržao Vancea 2028.?
Musk odustaje od svoje stranke kako bi podržao Vancea 2028.?

No, odvjetnici OpenAI‑ja i izvršnog direktora Sama Altmana od suda su tražili da odbije Muskove tvrdnje i izjavili da ne traže "veliko" i "široko" razotkrivanje, već pristup konkretnim dokumentima koji se odnose na tjedne, a ne na godine.

"Tuženici su pokušali nedostatak dokumenata vezanih za preuzimanje objasniti činjenicom da su komunicirali prije svega usmeno. Ako je to istina, onda je još važnije da Musk, predstavnik xAI‑ja i drugi sudionici u pokušaju kupnje svjedoče na sudu", napisali su.

USPJEH ZA SPACEX VIDEO Nakon niza eksplozija Starship obavio testni let: 'Ovo otvara naš put prema Mjesecu'
VIDEO Nakon niza eksplozija Starship obavio testni let: 'Ovo otvara naš put prema Mjesecu'

Početkom kolovoza američki sud dozvolio je OpenAI‑ju podizanje protutužbe protiv Muska zbog navodnog pokušaja nanošenja štete toj kompaniji putem izjava u medijima, objava na društvenim mrežama, sudskih postupaka te "lažne ponude za kupnju OpenAI‑jeve imovine".

Musk je pak lani tužio OpenAI i Altmana, tvrdeći da je prijelaz te kompanije iz neprofitne organizacije u poduzeće koje posluje s ciljem ostvarivanja dobiti bilo ilegalno. OpenAI odgovorio je protutužbom u travnju ove godine.

Suđenje pred porotom zakazano je za proljeće iduće godine.

