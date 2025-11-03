Musk se uključio u raspravu o kometu: Da udari, izbrisao bi cijeli kontinent. Možda i gore'

Komet veličine Manhattana, nazvan 3I/ATLAS, koji je krajem prošlog tjedna dosegnuo svoju najbližu točku Suncu, uzburkao je znanstvenu i širu javnost. Kao tek treći poznati međuzvjezdani objekt koji je ušao u naš Sunčev sustav, potaknuo je žestoku raspravu: je li riječ o rijetkom prirodnom fenomenu ili, kako tvrdi istaknuti harvardski znanstvenik, o mogućem "izvanzemaljskom svemirskom brodu"? U debatu se uključio i Elon Musk.

Misterij izvan Sunčevog sustava

Ovaj svemirski putnik prvi je put uočen početkom srpnja 2025. godine pomoću teleskopa Hubble, a za njegovo otkriće zaslužan je tim NASA-inog sustava za posljednje upozorenje na udar asteroida (ATLAS).

Njegovo ime, 3I/ATLAS, otkriva ključne informacije: "3I" označava treći potvrđeni međuzvjezdani (interstellar) objekt, dok "ATLAS" odaje počast timu koji ga je otkrio. S procijenjenim promjerom jezgre između 320 metara i 5,6 kilometara, usporediv je s veličinom Manhattana. Astronom David Jewitt slikovito je opisao teškoću njegovog proučavanja:

"To je kao da na tisućinku sekunde ugledate metak iz puške. Ne možete s preciznošću projicirati njegovu putanju unatrag da biste otkrili odakle je krenuo."

"Izvanzemaljska tehnologija ili prirodni fenomen?"

Glavni zagovornik teorije o izvanzemaljskom podrijetlu je astrofizičar s Harvarda, Avi Loeb. On je u nizu radova i medijskih istupa iznio hipotezu da postoji 30 do 40 posto šanse da 3I/ATLAS nije prirodno formiran objekt, već da posjeduje "aktivnu inteligenciju".

Loeb svoju teoriju temelji na nekoliko neobičnih karakteristika, odnosno "anomalija":

Negravitacijsko ubrzanje: Objekt je pokazao znakove ubrzanja koji se ne mogu objasniti samo gravitacijskim silama. Iako je to uobičajeno za komete zbog otplinjavanja, Loeb ne isključuje mogućnost da je riječ o "tehnološkom potpisu unutarnjeg motora".

Neobična kemija i boja: Spektralna analiza otkrila je emisije nikla bez odgovarajućih tragova željeza, što je rijetka kombinacija. Također, objekt je zabilježio iznenađujuću promjenu boje, postavši "izrazito plaviji od Sunca", što Loeb povezuje s mogućim vrućim motorom ili umjetnim izvorom svjetlosti.

Antirep: Snimke su pokazale da komet razvija ne samo rep usmjeren od Sunca, već i takozvani "antirep" – mlaz prašine i plina usmjeren prema Suncu.

Loeb je čak spekulirao da bi "matični brod" mogao ispustiti manje sonde prema Zemlji kao "božićne darove čovječanstvu" tijekom svog najbližeg prolaska pokraj našeg planeta.

Muskov ulazak u arenu

U jeku ovih rasprava, u popularnom podcastu "The Joe Rogan Experience" gostovao je osnivač SpaceX-a, Elon Musk. Prije nego što je iznio svoje viđenje, dao je dva obećanja koja su postala viralna. Obećao je Roganu da će, ako ikada dođe do čvrstih dokaza o izvanzemaljcima, to objaviti upravo u njegovoj emisiji. Što se tiče samog kometa, Musk se usredotočio na njegov sastav bogat niklom. Objasnio je da prisutnost nikla ne mora nužno upućivati na umjetno podrijetlo, jer su mnoga Zemljina nalazišta nikla i kobalta zapravo ostaci udara drevnih meteorita. Međutim, upozorio je na potencijalne posljedice ako bi takav objekt udario u Zemlju.

"Bio bi to vrlo težak svemirski brod ako biste ga cijelog napravili od nikla", rekao je Musk.

"Takva stvar bi izbrisala kontinent. Možda i gore."

Stav NASA-e i znanstvene zajednice

Unatoč uzbudljivim teorijama, službeni stav NASA-e i većine znanstvene zajednice je jasan. Jedan od šefova NASA-e, Sean Duffy, odlučno je demantirao spekulacije:

"Nema izvanzemaljaca. Nema prijetnje životu na Zemlji."

Znanstvenici objašnjavaju da se uočene "anomalije" mogu objasniti standardnom fizikom kometa. Negravitacijsko ubrzanje posljedica je snažnog otplinjavanja ugljičnog dioksida dok se komet približava Suncu, a neobična geometrija repa i antirepa može se objasniti veličinom čestica prašine i kutom promatranja.

Michael Küppers iz Europske svemirske agencije (ESA) sažeo je prevladavajuće mišljenje: "Izgleda kao komet i ponaša se kao komet."

Najvažnije od svega, 3I/ATLAS ne predstavlja nikakvu opasnost za Zemlju. Njegov najbliži prolazak pokraj našeg planeta dogodit će se 19. prosinca 2025., ali na sigurnoj udaljenosti od oko 270 milijuna kilometara.

Dok 3I/ATLAS nastavlja svoj put kroz naš Sunčev sustav, ostaje predmetom intenzivnog znanstvenog proučavanja i javne fascinacije. Za većinu stručnjaka, on je rijetka prilika za proučavanje "građevnih blokova" iz drugog zvjezdanog sustava.

Za druge, poput Avija Loeba, on je izazov koji nas tjera da ostanemo otvorenog uma. Bilo da je riječ o prirodnom čudu ili poruci iz dalekih svjetova, misterij kometa 3I/ATLAS zasigurno će još dugo golicali našu maštu.

