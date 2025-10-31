Obavijesti

Show

Komentari 0
'ZAŠTO SE ZASTAVA VIJORI?'

NASA poručila Kim Kardashian: 'Bili smo na Mjesecu. Šest puta'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
NASA poručila Kim Kardashian: 'Bili smo na Mjesecu. Šest puta'
4
Foto: Christian Charisius/DPA

Nedugo nakon što je izašla epizoda poznate emisije u kojoj reality zvijezda navodi dokaze da je legendarno slijetanje na Zemljin prirodni satelit bilo lažirano, oglasili su se i stručnjaci za svemirska istraživanja

Nakon što je u novoj epizodi reality showa 'The Kardashians' izjavila kako ne vjeruje da su ljudi sletjeli na Mjesec 1969. godine, Kim je u vezi svoje tvrdnje dobila i odgovor od NASA-e. Poruku poznatoj reality zvijezdi uputio je Sean Duffy, vršitelj dužnosti administratora agencije.

TEORIJE ZAVJERE Kim Kardashian šokirala novom izjavom: 'Mislim da slijetanje na Mjesec nije bilo stvarno!'
Kim Kardashian šokirala novom izjavom: 'Mislim da slijetanje na Mjesec nije bilo stvarno!'

Jučer je na društvenoj mreži X Duffy napisao: 'Da, Kim Kardashian, bili smo na Mjesecu već... šest puta'. U nastavku objave je dodao i: 'I još bolje: @NASAArtemis se vraća pod vodstvom @POTUS-a. Pobijedili smo u zadnjoj svemirskoj utrci i pobijedit ćemo u ovoj također'.

Foto: Instgram

Podsjetimo, sve je počelo kada je Kim u epizodi emisije o svojoj obitelji u kojoj je prikazan njen razgovor s glumicom Sarah Paulson tijekom pauze prilikom snimanja pravne drame 'All's Fair'. U tom razgovoru je iznijela svoje sumnje u istinitost velikog povijesnog događaja te dodala i kako ju je jedan intervju u kojemu je sudjelovao astronaut Buzz Aldrin uvjerio da je slijetanje na Mjesec lažirano.

NOVA KARIJERA Kim Kardashian je uvjerena da će uskoro postati odvjetnica, pisala je pravosudni ispit
Kim Kardashian je uvjerena da će uskoro postati odvjetnica, pisala je pravosudni ispit

'Ova djevojka ga pita: 'Koji je bio najstrašniji trenutak?' A Aldrin odgovara: 'Nije bilo strašnog trenutka jer se to nije dogodilo.', ispričala je Kardashian. Osim toga, spomenula je i neke činjenice koje, prema njenim riječima, podupiru njene sumnje.

'ZDRAVLJE JE BOGATSTVO' Kim Kardashian otkrila je nove detalje nakon što je saznala da ima aneurizmu: 'Provjerite sve!'
Kim Kardashian otkrila je nove detalje nakon što je saznala da ima aneurizmu: 'Provjerite sve!'

Pitala se zašto se američka zastava na poznatim fotografijama slijetanja na Mjesec vijori ako tamo nema gravitacije te zašto cipele astronauta, koje se sada nalaze u muzeju, imaju drugačiji otisak nego li je onaj na mjesecu. Također, obratila je pažnju i na to da se na fotografijama s Mjeseca ne vide zvijezde.

Foto: Instagram

Najpoznatija članica klana Kardashian-Jenner izjavila i kako ju nije briga ako će je zbog navedenih tvrdnji netko smatrati ludom: 'Reći će to ionako. Ali idite na TikTok. Uvjerite se sami'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Svi čekaju kostim Heidi Klum za Noć vještica: Evo kako su izgledale njezine maske
E.T., CRV, STARA ŽENA...

FOTO Svi čekaju kostim Heidi Klum za Noć vještica: Evo kako su izgledale njezine maske

Heidi Klum je svake godine na Noć vještica senzacija zbog svojih kostima! Zadnjih nekoliko godina se uz nju maskira i njen suprug Tom, a jedne godine je čak angažirala i ekipu iz Cirque de Soleila. Lani se maskirala u E.T.-a., no nitko još ne zna kako će izgledati njezin ovogodišnji kostim.
FOTO Ove slavne dame ne vole nositi grudnjake: Često nose 'gole haljine' i pokažu previše...
Nekad obavezan, danas suvišan?

FOTO Ove slavne dame ne vole nositi grudnjake: Često nose 'gole haljine' i pokažu previše...

Čini se da je grudnjak postao suvišan dodatak u ormarima mnogih slavnih žena. Umjesto strogih pravila i neudobnih naramenica, sve češće biraju slobodu
FOTO Pogledajte kao izgleda jahta Petara koju je Bernie Ecclestone prodao u Hrvatskoj
ČISTI LUKSUZ

FOTO Pogledajte kao izgleda jahta Petara koju je Bernie Ecclestone prodao u Hrvatskoj

Legenda Formule 1 Bernie Ecclestone odlučio je prodati dvije svoje jahte nakon što je, u 95. godini života, izjavio da želi “početi čistiti svoj život”. U razgovoru za njemački Bild, Ecclestone je otkrio da je jednu od svojih jahti prodao u Hrvatskoj. Riječ je o jahti Petara, čije ime nosi sentimentalnu vrijednost — inspirirano je imenima njegovih kćeri Petre i Tamare, koje je dobio u braku s bivšom suprugom Slavicom Ecclestone.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025