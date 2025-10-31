NASA poručila Kim Kardashian: 'Bili smo na Mjesecu. Šest puta'

Nakon što je u novoj epizodi reality showa 'The Kardashians' izjavila kako ne vjeruje da su ljudi sletjeli na Mjesec 1969. godine, Kim je u vezi svoje tvrdnje dobila i odgovor od NASA-e. Poruku poznatoj reality zvijezdi uputio je Sean Duffy, vršitelj dužnosti administratora agencije.

Jučer je na društvenoj mreži X Duffy napisao: 'Da, Kim Kardashian, bili smo na Mjesecu već... šest puta'. U nastavku objave je dodao i: 'I još bolje: @NASAArtemis se vraća pod vodstvom @POTUS-a. Pobijedili smo u zadnjoj svemirskoj utrci i pobijedit ćemo u ovoj također'.

Foto: Instgram

Podsjetimo, sve je počelo kada je Kim u epizodi emisije o svojoj obitelji u kojoj je prikazan njen razgovor s glumicom Sarah Paulson tijekom pauze prilikom snimanja pravne drame 'All's Fair'. U tom razgovoru je iznijela svoje sumnje u istinitost velikog povijesnog događaja te dodala i kako ju je jedan intervju u kojemu je sudjelovao astronaut Buzz Aldrin uvjerio da je slijetanje na Mjesec lažirano.

'Ova djevojka ga pita: 'Koji je bio najstrašniji trenutak?' A Aldrin odgovara: 'Nije bilo strašnog trenutka jer se to nije dogodilo.', ispričala je Kardashian. Osim toga, spomenula je i neke činjenice koje, prema njenim riječima, podupiru njene sumnje.

Pitala se zašto se američka zastava na poznatim fotografijama slijetanja na Mjesec vijori ako tamo nema gravitacije te zašto cipele astronauta, koje se sada nalaze u muzeju, imaju drugačiji otisak nego li je onaj na mjesecu. Također, obratila je pažnju i na to da se na fotografijama s Mjeseca ne vide zvijezde.

Foto: Instagram

Najpoznatija članica klana Kardashian-Jenner izjavila i kako ju nije briga ako će je zbog navedenih tvrdnji netko smatrati ludom: 'Reći će to ionako. Ali idite na TikTok. Uvjerite se sami'.