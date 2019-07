Nakon odgode, Indijci prema Mjesecu poslali jeftini rover

Indijska svemirska agencija izvijestila je da je uspješno lansirala dugo očekivanu misiju na Mjesec koja je odgođena prošli ponedjeljak nedugo prije lansiranja zbog tehničkog problema.

Raketa Chandrayaan 2, koju je izradila Indijska svemirska istraživačka organizacija (ISRO) lansirana je u 14.43 po mjesnom vremenu, odnosno u planiranih 11.13 po srednjoeuropskom vremenu.

Launch of Chandrayaan 2 by GSLV MkIII-M1 Vehicle https://t.co/P93BGn4wvT

Lansiranje je emitirano uživo u tv-programu i na društvenim mrežama. Indijci se nadaju da će njihova misija vrijedna oko 150 milijuna biti prva na južnome polu Mjeseca.

Odbrojavanje je obustavljeno prije tjedan dana, 15. srpnja 56 minuta prije lansiranja pošto je "uočen tehnički problem u sustavu lansiranja", objavio je tada ISRO.

Indijski mediji su izvijestili da je krivac za odgodu lansiranja bilo curenje iz boce s helijem u kriogenički raketni motor. Kvar je u međuvremenu otklonjen.

Indija će, ako misija protekne kako je predviđeno, postati tek četvrta zemlja koja je uspješno sletjela na Zemljin prirodni satelit.

#GSLVMkIII-M1 successfully injects #Chandrayaan2 spacecraft into Earth Orbit

Here's the view of #Chandrayaan2 separation#ISRO pic.twitter.com/GG3oDIxduG