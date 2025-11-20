NASA objavila nove fotke međuzvjezdanog kometa: Evo što nam govore o kometu

NASA je u srijedu 19. studenoga pokazala cijeli paket novih snimki kometa 3I/ATLAS, snimljenih iz različitih dijelova Sunčeva sustava. To je treći objekt kojemu je potvrđeno da dolazi iz međuzvjezdanog prostora, nakon 1I/‘Oumuamue 2017. i 2I/Borisova 2019., pa svaki kadar vrijedi zlata. Najnovije slike dolaze s više misija odjednom. NASA-ina sonda Lucy uhvatila je komet još u rujnu dok je jurio prema Marsu, s udaljenosti od oko 240 milijuna kilometara. Istovremeno, stari poznanik SOHO, zajednička misija NASA-e i ESA-e koja godinama motri Sunce, “ulovio” je slabašan trag kometa kako prolazi blizu naše zvijezde. Uz to, objavljene su i obrade podataka drugih teleskopa, uključujući Hubble i kameru HiRISE koja kruži oko Marsa.

Nove snimke daju nam dosad najbliži pogled na jezgru i rep kometa. Na nekima se jasno vide mlazovi materijala koji izbijaju iz jezgre i hrane dugačak rep, baš kao kod “običnih” kometa iz našeg sustava. Upravo to je i jedna od glavnih poruka NASA-e: 3I/ATLAS se, po svemu što zasad znamo, ponaša kao potpuno prirodan komet. Nema neobičnih manevara, nema “kočenja” ili pravocrtnih skokova koji bi upućivali na umjetno porijeklo.

Putanja 3I/ATLAS-a pokazuje da je objekt ušao u naš sustav iz međuzvjezdanog prostora, proletio iznad orbite Marsa i sada je već na izlaznoj ruti, bez povratka. Prošao je na oko 19 milijuna milja od Marsa, dok se Zemlji neće približiti na manje od približno 270 milijuna kilometara, pa nema nikakve opasnosti od udara. Za astronome je to klasičan scenarij “jednom i nikad više”.

Još prije objave slika društvene mreže bile su pune teorija da se možda radi o svemirskoj sondi, pa čak i o “novom ‘Oumuamui” koji skriva nešto umjetno. Znanstvenici su te ideje jučer prilično rezolutno ugasili. “Izgleda i ponaša se kao komet, i svi podaci govore da je komet. Razlika je samo u tome što ovaj nije nastao u našem sustavu, i baš zato je toliko uzbudljiv”, poručili su iz NASA-e.

Spektroskopska mjerenja sugeriraju da se 3I/ATLAS sastoji od leda vode, ugljikova dioksida, ugljikova monoksida i cijanida, uz neočekivano visok udio nikla. To su slični sastojci kao kod kometa koje već poznajemo, ali omjeri mogu otkriti priču o tome kakav je bio izvorni oblak plina i prašine iz kojeg je nastao - negdje u disku oko neke druge zvijezde, prije više od osam milijardi godina. Što bolje “pročitamo” taj kemijski potpis, to bolje razumijemo kako izgledaju drugi planetarni sustavi.

Pogledajte kako je NASA objavila fotografije:

Za obične promatrače 3I/ATLAS neće biti spektakl na razini kometa koji se vide golim okom. Radi se o objektu koji je preslab bez velikih teleskopa, pa će spektakularne fotke ostati u domeni NASA-inih instrumenata i profesionalnih astronoma. No zato je internet već preplavljen obradama podataka i animacijama njegovog prolaska, pa će većina nas komet upoznati upravo kroz te službene vizuale.

Komet će astronome zaokupljati još mjesecima, dok se udaljava i postaje sve bljeđi. Svaki novi podatak o njegovoj putanji, sastavu i ponašanju u blizini Sunca dodat će još jednu kockicu u slagalicu o tome kako nastaju i žive ne samo kometi, nego i planetarni sustavi izvan našeg. A nama ostaje činjenica da smo upravo gledali vrlo rijetkog kozmičkog gosta koji će nakon ovog prolaska zauvijek nestati u tami između zvijezda.